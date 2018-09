Našel ročno bombo iz kraljevine Jugoslavije

15.9.2018 | 07:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj popoldne ob 15.34 je na Čatežu v občini Trebnje občan v gozdu našel ročno bombo, iz kraljevine Jugoslavije, ostanek druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije so bombo ob 19.25 uničili na kraju najdbe. Gasilci PGD Čatež pod Zaplazom in policisti so zavarovali območje razstrelitve. Obveščene so bile pristojne službe in lokalna skupnost.

Ne bo elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Sevnica Mizarska med 14. uro in 18. uro.

Popolna zapora ceste v Krškem

Kostak d.d. Krško obvešča o popolni zapori LK 192051 CKŽ, LK 192061 Dalmatinova ulica, LK 192541 Šoferska ulica, JP 692483 CKŽ od danes do jutri zaradi dogodka Okus Posavja-Festival vina, kulinarike in umetnosti. Obvoz ni predviden.

L. M.