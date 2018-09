Danes Stična mladih

15.9.2018 | 08:10

Stična mladih (Foto: arhiv DL, J. A.)

Stična - V Stični tretjo soboto v septembru vsako leto poteka tradicionalno srečanje katoliške mladine. Na letošnjem, že 37. po vrsti, organizatorji pričakujejo od pet do šest tisoč mladih iz vse Slovenije. Zanje so pripravili tri vsebinske programske sklope na temo mladih, različne delavnice in tržnico stojnic, vse skupaj pa bodo zaključili s koncertom.

Mladi se bodo na osrednjem prireditvenem prostoru pri stiškem samostanu, kjer že tradicionalno poteka Stična mladih, zbrali ob 9. uri, nato pa se bodo po besedah koordinatorke Helene Nagode razkropili po treh vsebinskih programih, ki bodo ločeno potekali na osrednjem prireditvenem prostoru, samostanskem travniku in v cerkvi. Med drugim bodo skušali odgovoriti na vprašanje, česa se mladi danes bojijo in kako lahko ta strah presežejo.

V popoldanskem delu bodo sledile delavnice, namenjene razpravi z različnih področij, med drugim o posvojitvi, bioetiki, zdravju, družini, poklicih, nekatere pa bodo tudi plesno in glasbeno obarvane. Delavnicam bo sledila maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šuštar, tej pa zaključni koncert Stična benda. Dogajanje bodo popestrili z nogometnim turnirjem in tržnico stojnic, na katerih se bodo predstavljale različne organizacije za mlade.

L. M.