S tuljenjem tudi po Gorjancih iskali volkove

15.9.2018 | 16:00

"Izzivanje" volkov na Gorjancih. (Foto:Rudi Kraševec)

Novo mesto - V Sloveniji povprečno živi okrog petdeset volkov. Ste kdaj razmišljali, kako pridejo do čim bolj natančne številke? Pot je zanimiva, prva postaja na njej pa je howling, oz. »izzivanje« volkov s tuljenjem - ko zatuli človek, se na to naravno odzovejo volkovi s svojim tuljenjem. S svojim odzivom sporočajo neznanemu volku, da je tisti teritorij že zaseden, obenem pa pokažejo svojo prisotnost na nekem območju.

Volk se človeku običajno umakne. (Foto: L. M.)

Šele potem sledi neinvazivno zbiranje genetskih vzorcev, kar pomeni, da na mestih, kjer so se volkovi odzvali, iščejo iztrebke, dlake, slino in ostale sledi volkov, ki predstavljajo glavni vir vzorcev za genetske analize. Na podlagi rezultatov se pridobi oceno številčnosti in prostorske razširjenosti volkov pri nas. Zbiranje vzorcev koordinira Zavod za gozdove Slovenije ter Biotehniška fakulteta, analize pa opravijo na omenjeni fakulteti.

A na začetku je kot rečeno, howling, metoda popisovanja volkov z izzivanjem k tuljenju, kar se je pred kratkim dogajalo na večjem delu Slovenije, kjer predvidevajo, da je volk prisoten, torej tudi v naših krajih, na Gorjancih in na Kočevskem.

Jaka Črtalič (Foto: L. M.)

V akciji je sodelovalo preko 170 prostovoljcev in 30 strokovnih delavcev (lovcev in ostalih strokovnjakov) na območju lovišč s posebnim namenom, med prostovoljci pa je bil tudi Šentjernejčan Jaka Črtalič, študent ekologije in biodiverzitete na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, član Društva Dinaricum.

Pet ekip na Gorjancih

Tuljenje (Foto: Rudi Kraševec)

Na območju Gorjancev, velikem skoraj 180 kvadratnih kilometrov, vse od kočevsko-ribniškega območja in Bele krajine preko Dolenjske, Suhe Krajine in delno Posavja, je volkove popisovalo pet ekip. Na teren so se tri dni zapored - kot drugje po Sloveniji, saj howling poteka istočasno - odpravili uro po sončnem zahodu, tuljenje pa se je končalo najpozneje uro pred sončnim vzhodom. Območje so razdelili na kvadrante in na vsakem so zatulili po trikrat v vsako smer neba ter čakali na odziv.

»Pri tuljenju je treba biti natančen, ne smeš se zmotiti, sicer bo to volka zmedlo in se ne bo odzval. Prvo tuljenje je tišje, nato vedno glasnejše. Vse to je zelo pomembno, za to smo se prostovoljci tudi izobraževali,« pove Črtalič. Volčje tuljenje se v mirni noči, brez močnega dežja in vetra, sliši do štiri kilometre daleč. Ker so volkovi ne odzovejo vedno, je treba tuljenje dnevno tudi ponoviti.

Več o akciji ter tudi o odstrelu volkov v Sloveniji, si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj

Galerija