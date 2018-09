1918 - o koncu vojne in ustanovitvi države SHS na Dolenjskem

15.9.2018 | 11:25

Avtorica razstave Marjeta Bregar je na letnico konca vojne pritrdila žebljiček, tako kot so ga med vojno dobrodelneži pritrdili na železnega moža. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V Dolenjskem muzeju so sinoči odprli razstavo 1918, ali nam prineseš MIR?, posvečeno stoti obletnici konca prve svetovne vojne in ustanovitve države Srbov, Hrvatov in Slovencev SHS. V Mali dvorani je avtorica razstave kustosinja Marjeta Bregar postavila na ogled osebne predmete vojakov z Dolenjske, ki so se borili v prvi svetovni vojni, in druge predmete, povezane z do tedaj največjo morijo v zgodovini človeštva, ki je temeljito spremenila zemljevid Evrope, povzročila razpad cesarstev in nastanek novih držav ter posredno tudi revolucijo v Rusiji in nastanek Sovjetske zveze.

Bregarjeva je ob odprtju poudarila, da na Dolenjskem ni bilo fronte, zaradi tega so bili nekateri skeptični do postavitve razstave. Novo mesto in drugi dolenjski kraji so spadali v zaledje, a se kljub temu niso izognili grozotam vojne, ki je zelo vplivala na življenje ljudi. Avtorica se je odločila, da bo z razstavo predstavila tako odhod mož na fronto kot tudi življenje civilnega prebivalstva med vojno, gospodarstvo, ki so ga v tem času morale prevzeti ženske, dobrodelne akcije, zbiranje kovin za potrebe vojske, odvzem cerkvenih zvonov, ki so jih pretopili v topove, begunce, ki so iz krajev, kjer je bila fronta, pribežali na Dolenjsko, o vojaških bolnišnicah in vojaških pokopališčih ter o vojnih ujetnikih. Razstava, ki jo tvorijo tako predmeti iz tistega časa kot tudi panoji s fotografijami in opisom posameznih področij, obravnava tudi ustanovitev države SHS, posebno mesto pa so v njej dobili nekateri posamezniki, med drugim tudi pesnik in slikar Jože Cvebar, novomeški gimnazijec, ki je svoje življenje Avstro—Ogrski monarhiji daroval leta 1916 v tirolskih Alpah, pisal dnevnik, šestdeset let kasneje pa ga je s kredo upodobil njegov vrstnik Božidar Jakac. Na razstavi so predstavljeni še nekateri vojaki z našega konca - Pavel Golia, Fran Ivanetič in Vid Ambrožič.

Pri pripravi razstave si je Bregarjeva pomagala tako z arhivski viri več inštitucij - novomeške enota Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ljubljanskega nadškofijskega arhiva, kapiteljskega in frančiškanskega arhiva v Novem mestu, knjižnic Mirana Jarca Novo mesto in Pavla Golie Trebnje in župnijskih uradov. Več predmetov in dokumentov so prispevali tudi potomci ali sorodniki nekdanjih vojakov. Del razstave je tudi film Jožeta Pogačnika Sarabanda za 17. regiment, ki ga je avtor posnel na območju Mokronoga.

I. Vidmar

Galerija