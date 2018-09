Zvezo za Dolenjsko po novem vodi Alenka Muhič

15.9.2018 | 14:30

Alenka Muhič, nova predsednica ZZD. (Foto: ZZD)

Novo mesto - Zveza za Dolenjsko je pred dnevi na 4. kongresu izvolila novo predsednico stranke, ki je postala Alenka Muhič, ter ostale funkcionarje in organe stranke: 21 članski glavni odbor, 9-članski izvršilni odbor, častno razsodišče in nadzorni odbor. Za podpredsednike so bili imenovani Štefan David, Mira Retelj in Andrej Kastrevec.

Kot pravijo v zvezi, so vsi izvoljeni s svojim dosedanjim delovanjem dokazali, da premorejo dovolj strokovnega znanja, izkušenj in poznavanja področij delovanja občine, da bodo s svojim delom lahko nudili ustrezno pomoč in podporo našim občanom.

Kongresa se je udeležila večina dolgoletnih članov, razveseljiv pa je bil velik vpis novih članov, kar pomeni, da ima zveza v okolju še vedno veliko podporo. »Tudi v prihodnje želimo ohraniti izkazano zaupanje in ga graditi naprej. Stranko pa želimo v prihodnje približati tudi mlajšim generacijam in jih aktivno vključiti v delovanje,« pravijo. Zveza za Dolenjsko se bo udeležila tudi bližajočih se lokalnih volitev, zato bo oblikovala konkretne in uresničljive projekte, ki bodo spodbujali skladen trajnostni razvoj, uravnotežen znotraj vseh področij.

»Stranka ZZD je odprta za predloge pri soustvarjanju vizije za dobro vseh Novomeščanov in pripravi kvalitetnega, razvojno naravnanega programa naše občine, s katerim bo nastopila na letošnjih občinskih volitvah, ki bodo v novembru. Na volitve prihaja močna in okrepljena, z zmagovalno mentaliteto,« pravijo v zvezi.

L. M.