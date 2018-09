FOTO: 37. Stična mladih privabila več kot pet tisoč udeležencev

15.9.2018 | 13:15

Dopoldansko ogrevanje

Stična - Kot smo že poročali, danes v Stični poteka tradicionalno srečanje katoliške mladine, na katerem se je zbralo več kot pet tisoč mladih iz Slovenije in zamejstva. Okoli devet ure zjutraj se je proti Stični vila dolga kolona dobro razpoloženih udeležencev, ki so v Ivančno Gorico prispeli z vlakom. Mnogi so v ta del na Dolenjske prišli z avtobusi, avtomobili, nekoliko bolj pogumni pa s kolesi ali kar peš.

Trebanjci v Stični

"Mi smo se udeležili organiziranega romanja iz Trebnjega," pove skupina mladih dijakov in študentov iz Trebnjega, ki se je na pot odpravila včeraj ob štirih popoldne in v Stično prispela ob 10. zvečer. Prenočili so v samostanu. "Bilo je super, sicer smo malo utrujeni, a nas tole vzdušje že dviguje," so dodali. Tri mladenke omenijo, da so se one pripeljale z vlakom.

Klara in Tine

Ne le mladi in mladi po srcu, v Stično vsako leto pride tudi precej otrok. "Sama sem 10 let prihajala na to srečanje mladine, eno leto sem bila celo na odru. Lani sem rodila, zato nisem prišla, letos pa sem s sabo pripeljala sina Tineta. Mogoče bo tukaj začutil, kar sem jaz, sicer starejša kot on. V Stični je res posebna energija in vzdušje," je svoj razlog za prihod z mlado generacijo razkrila Klara iz Kovorja na Gorenjskem.

Da množico na srečanje mladih iz leta v leto vleče posebna energija, je reklo več mimoidočih, ki smo jih vprašali, zakaj pridejo in se vračajo. Mnogi so omenili, da je eden od razlogov tudi ta, da so tu njihovi prijatelji.

Blagoslov msgr. dr. Francija Šuštarja

Uvodni del je potekal na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer je množico ogrel Stična band, to je bil čas za kratke pozdrave organizatorjev iz Skupnosti katoliške mladine (SKAM) in blagoslov ljubljanskega pomožnega škofa msgr. dr. Francija Šuštarja, ki bo popoldne ob somaševanju škofov in duhovnikov vodil skupno mašo.

Kot vsako leto so tudi letos pripravili izjemno bogat program: 21 delavnic, nogometni turnir, tržnica, ulične dejavnosti, koncert ... Pridružili so se tudi akciji Očistimo Slovenijo, zato je na prizorišču mogoče videti več ekoloških informatorjev.

Jure in Luka

Organizacija takšnega dogodka je velik zalogaj, in če je bilo v preteklosti kdaj mogoče izreči kakšno kritiko na to temo, je tokrat treba priznati, da so mislili na vse podrobnosti: od parkirišč, varnosti, ki jo zagotavljajo tudi s pregledom nahrbtnikov in torb, hrane, brezplačne vode, program za tiste, ki se ne udeležijo delavnic ...

Kar 250 prostovoljcev sodeluje pri organizaciji tega dogodka. Jure in Luka, petina ekipe podoba, ki skrbi za celotno zunanjo podobo dogodka, sta povedala, da se je njihovo delo začelo že februarja. "V ekipi nas je 10, smo različnih profilov, in naša naloga je bila pripraviti vizualni del, od scene, simbola, izbor barv ..."

Z vstopnino (5 evrov) in nabirko bodo pomagali župnijski karitas Črnomelj, ki bo zbrani denar razdelila med tiste, ki so v junijski ujmi utrpeli škodo in potrebujejo pomoč

Tekst in foto: Janja Ambrožič

