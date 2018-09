Pogrešanega našli mrtvega

15.9.2018 | 18:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 14.44 se je v naselju Grabrovec v občini Metlika pričela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali policisti, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije ter Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko in gasilci iz GZ Metlika. Ob 17.18 so pogrešano osebo našli mrtvo.

Trčili osebni vozili in motorist

Danes ob 15.02 so v Mrtvicah v občini Krško trčili osebni vozili in motorist. V nesreči sta se dve osebi poškodovali. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na osebnih vozilih, očistil cestišče in odstranili vozila. Reševalci NMP ZD Krško so dve poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

L. M.