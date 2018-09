Danes so čistili tudi v mirnopeški občini

15.9.2018 | 19:45

Mladi so danes čistili občino Mirna Peč in zadovoljni so, da divjih odlagališč skoraj ni več.

Mirna Peč - Občina Mirna Peč se je z Osnovno šolo Toneta Pavčka in društvi danes pridružila vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2018.

Tradicionalne akcije čiščenja okolja, ki jih občina organizira že od svoje ustanovitve, že kažejo rezultate, saj novih divjih odlagališč ni opaziti, ostajata pa problematični predvsem glavni mirnopeški prometnici: območje ob mirnopeški priključni cesti na avtocesto ter območje nekdanje hitre ceste.

Letošnja akcija je bila zato v skladu s cilji vseslovenske akcije usmerjena v osveščanje prebivalstva preko javnih obvestil, k čiščenju glavnih dveh prometnic ter morebitnih posameznih najdenih lokacij divjih odlagališč. Mirnopeška društva so namreč tradicionalno akcijo čiščenja okolice že izvedla v spomladanskem času (ponikalnice Temenica in njenega izvira Zijala, potoka Igmanca, odlagališča v gozdovih).

Osnovna šola Toneta Pavčka je teden pred akcijo izvajala aktivnosti osveščanja otrok o pomenu čistega okolja ter očistila širšo okolico šole, dodatne aktivnosti pa ima predvidene tudi v naslednjih tednih.

Kot pravi Nataša Rupnik, koordinatorka akcije v občini Mirna Peč, so po pregledu okolja z društvi ugotovili, da je na mirnopeškem območju ostalo neočiščeno večje odlagališče- kraška jama Mala vratnica. Tako so se z Jamarskim klubom Novo mesto odločili - z njim je občina organizirala akcije čiščenja mirnopeških podzemnih jam tudi v preteklih letih - da bo čiščenje jame Mala Vratnica glavna aktivnost letošnje čistilne akcije. Dvajset članov jamarskega kluba je v sobotnem dopoldnevu temeljito očistilo jamo in z odpadki napolnilo posebej naročen zabojnik.

Čiščenja glavnih dveh prometnic je prevzelo Športno turistično društvo Poljane, ki so se mu poleg občanov pridružili tudi dijaki Gimnazije Novo mesto in uspešno so očistili obe prometnici od Mirne Peči do Poljan. Posamezna društva so v času akcije pregledala tudi druge tradicionalne lokacije čiščenja po celotni občini. Organizatorji in udeleženci želijo, da bo Mirna Peč ostala čista tudi v prihodnje.

L. M., foto: Občina Mirna Peč