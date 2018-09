Do točke v zadnji minuti

15.9.2018 | 22:00

Ana Abina je bila z osmimi zadetki na koncu najboljša strelka Krke. (Foto: I. Vidmar)

Stopiče - Rokometašice novomeške Krke so novo sezono začele z remijem na tekmi s celjsko ekipo Z'dežele. Novomeščanke so tekmo začele slabo in gostjam dovolile, da so povedle s 3:0 in 12:6, potem pa so se s tremi zadetki Abinove in po enem Čopijeve in Hotkove tekmicam do konca polčasa približale na tri zadetke zaostanka (12:15), med odmorom pa je domači trener Salvador Kranjčič našel pravi recept in igra Krkinih rokometašic je bila v drugem delu srečanja precej boljša.

Najprej je Nika Petkovič zaostanek zmanjšala na dva zadetka, potem pa je Živa Čopi s tremi zaporednimi zadetki v 38. minuti izenačila na 16:16, Ana Abina, z osmimi zadetki na koncu najboljša strelka Krke, pa je štiri minute kasneje s svojim drugim zaporednim zadetkom v polno Krko popeljala do edinega vodstva na srečanju. Sedem minut pred koncem so Celjanke znova povedle za tri, njihovo zmago pa sta s po dvema zadetkoma v zadnjih minutah preprečili Petkovičeva in Radojčičeva, ki je v zadnji minuti izenačila na 25:25.

Krka : Z'dežele 25:25 (12:15); Krka: Petkovič 3, Novak 1, Kramar 1, Abina 8, Radojčič 2, Strajnar 6, Gramc 3, Hotko 1.

I. Vidmar

Galerija