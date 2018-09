RK podarja in potrebuje...

16.9.2018 | 15:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območno združenje RK Novo mesto na Drski trenutno lahko podarijo:

- zakonsko posteljo z vzmetnico (180 x 205 cm)

-posteljo s predalom (200 x 160 cm, 140 x 190 cm), enojno posteljo z vzmetnico (200 x 90 cm), latoflex (200 x 120 cm), 2 vzmetnici (80 x 200 cm),

-spalnico

-omaro za spalnico

-2 kavča (možno tudi kot ležišče)

-sedežno garnituro

- 2 fotelja

-šivalni stroj v omarici

-peč na trda goriva (kiperbush)

-4 stole za v jedilnico

-regal

-garderobno omaro (š cca 220 cm)

-TV sprejemnik manjši (37 cm)

-itison (320 x 300 cm)

-vhodna vrata

-kopalno kad

in potrebujejo:

-vzmetnice (120 x 200 cm, 90 x 200 cm )

-posteljo (140 x 200 cm)

-pograd

-kuhinjski pult ( š 40 cm), elementi

-štedilnik na drva

-hladilnik z zamrzovalnikom

-mikrovalovne pečice

-sesalnike

-stojalo za sušenje perila

-omarico za kopalnico

-šivalni stroj v kovčku

-kosilnice

-več otroških koles

-moško kolo

OZRK Novo mesto ima razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobite topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri in kopalnico, v kateri se lahko stuširate in operete oblačila. Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16.ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

L. M.