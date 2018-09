Krško z novincema ni bil kos Mariboru

16.9.2018 | 09:00

Nogometaši Krškega ostajajo pri eni zmagi v letošnji sezoni. (Foto: Grega Wernig, m24.si)

Krško - Po reprezentančnem premoru so na zelenice znova stopili nogometaši v prvi slovenski ligi. Krčani so doma gostili Mariborčane, edino neporaženo ekipo prvenstva, ki je včeraj zabeležila še šesto zmago v letošnji sezoni in se utrdila na vrhu lestvice. Posavci so tako doživeli prvi domači poraz in ostajajo na osmem mestu.

Mariborčani so pot k zmagi tlakovali z zadetkoma Jana Mlakarja in Dina Hotića v drugem polčasu. Za Krčane, ki majo težave z učinkovitostjo v napadu, saj so na dosedanjih tekmah dosegli le štiri zadetke, je v drugem delu srečanja zaigral tudi izkušeni Dalibor Volaš, nekdanji član Maribora, ki je pred dnevi okrepil posavsko moštvo. Domači trener Alen Ščulac je priložnost ponudil še enemu novincu v krškem dresu, in sicer Anteju Vukušiću, a tudi ta menjava ni prinesla posebnih sprememb.

Krčani bodo v 9. krogu prihodnjo soboto gostovali v Novi Gorici.

Izidi, 8. krog:

- včeraj:

Aluminij - Gorica 0:0

Rudar Velenje - Celje 0:1 (0:1)

Krško - Maribor 0:2 (0:0)

- danes:

16.00 Mura - Olimpija

18.10 Domžale - Triglav

- lestvica:

1. Maribor 8 6 2 0 26:4 20

2. Aluminij 8 4 1 3 14:13 13

3. Gorica 8 3 4 1 10:10 13

4. Olimpija 7 3 2 2 13:8 11

5. Domžale 7 3 1 3 10:10 10

6. Mura 7 2 3 2 13:10 9

7. Celje 8 1 5 2 9:11 8

8. Krško 8 1 4 3 4:8 7

9. Triglav 7 1 3 3 8:16 6

10. Rudar 8 1 1 6 5:22 4

