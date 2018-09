Zastoji že na hitri cesti

16.9.2018 | 10:00

Trebnjem so zaprli osrednjo prometnico, ker urejajo krožišče pri Kmetijski zadrugi Trebnje. (Foto: R. N.)

Kolone vozil na nekdanji hitri cesti. (Foto: bralka Dolenjskega lista)

Trebnje - Ob začetku šolskega leta se je pričakovano močno povečal promet proti trebanjski osnovni šoli. Na nas se je obrnila bralka, ki pravi, da je v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah v Trebnjem pravi kaos. Vozila stojijo že na na nekdanji hitri cesti H1, zato jo zanima, kdaj bo zgrajeno krožišče pri Kmetijski zadrugi Trebnje.

»Zjutraj je prava norišnica na cesti. Prvi zastoji nastanejo na ozkem mostu čez železnico pri zdajšnjem kulturnem domu, nato pa še na križišču pri župnijski cerkvi v Trebnjem. Do šole smo poskusili priti tudi po zgornji strani, a kaj, ko prenavljajo Simončičevo ulico,« je dejala bralka, ki dodaja, da zdaj potrebuje ogromno časa, da otroka pravočasno pripelje v šolo. Po njenih besedah tudi drugi že z nestrpnostjo čakajo, da bo znova prevozna osrednja trebanjska prometnica. »Rečeno je bilo, da bodo dela končali do začetka septembra, a smo že skoraj sredi meseca in nič še ne kaže, da bodo kmalu končali.«

Občina Trebnje je na začetku aprila z grosupeljskim podjetjem Komunalne gradnje podpisala pogodbo za preureditev začasnega krožišča v Starem trgu v stalnega. Julija so v središču Trebnjega postavili popolno zaporo za promet in začeli dela, ki naj bi jih po besedah župana Alojzija Kastelica izvajalec končal do začetka oktobra. Kot pojasnjuje, se je naložba nekoliko zavlekla, ker so morali rešiti neurejeno infrastrukturo pod križiščem, da ne bodo čez nekaj let spet kopali na tem območju. »Pod križiščem so bili razmetani električni vodi, veliko problemov smo imeli tudi z vodovodnimi in s kanalizacijskimi cevmi, saj so jih v preteklosti priključevali po svoje. Mislim, da smo s tem uspeli presekati ta gordijski vozel in zadeve uredili tako, da bomo lahko nadaljevali gradnjo kanalizacije, ko bo ta prišla na vrsto,« je dejal župan. Zaradi tega se bo naložba, ki je bila ocenjena na okoli 380.000 evrov, po njegovih besedah podražila za okoli 30 odstotkov. »Dela so bila nenačrtovana, a nujna,« dodaja Kastelic.

Na vprašanje, zakaj so šele sredi poletja začeli prenavljati krožišča, župan odgovarja, da so počakali na zaključek tradicionalne prireditve Iz trebanjskega koša, v sklopu katere je bil v Trebnjem tudi start kronometra Dirke po Sloveniji. Del odgovornosti za poznejši začetek del prevzema tudi Kastelic, ki je pred začetkom projekta, kot sam pravi, zahteval zamenjavo nadzornika.

Na občini občane prosijo za potrpežljivost in svetujejo, da se od doma odpravijo nekoliko prej. Župan starše, ki imajo že nekoliko večje otroke, tudi poziva, da svoje avtomobile parkirajo pred občinsko stavbo, pred katero je dovolj prostora, otroci pa gredo nato sami peš do šole. »Če vsi hočejo otroke pripeljati do šolskih vrat, za vse ni prostora in nastanejo zastoji,« pravi in dodaja, da naj čim več otrok uporablja organizirane šolske prevoze.

Župan je ob tem še povedal, da je zaradi udarca strele dokončno odpovedal celoten sistem semaforjev v križišču pri Mercatorju. Odločili so se, da ga ne bodo popravljali, kajti naslednje leto naj bi tam uredili krožišče. Po besedah Kastelica so semaforje usposobili vsaj toliko, da utripa rumena luč.

Članek je objavljen v aktualni številki Dolenjskega lista z dne 13. septembra.

R. N.