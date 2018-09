Ribničani in Trebanjci do prve zmage

16.9.2018 | 11:30

Po porazu na dolenjskem obračunu s sosedi iz Ivančne Gorice na uvodni tekmi sezone so Trebanjci včeraj na kolena spravili Ormožane. (Foto: R. N., arhiv DL)

Ribnica, Trebnje - Rokometaši Ribnice so včeraj zabeležili prvo zmago v letošnji sezoni. S 30:21 so bili boljši od Dobovčanov, ki so še brez osvojenih točk v državnem prvenstvu. Zmagali so tudi Trebanjci, ki so doma z 21:18 ugnali Ormožane, rokometaši Sviša Ivančne Gorice pa so izgubili z 19:23 izgubili v Hrastniku.

Srečanje novincev v ligi je bilo na začetku dokaj izenačeno, nato pa so Zasavci prestavili v višjo prestavo in na odmor odšli s prednostjo treh golov. Ivančani so skušali izid vsaj izenačiti, a so bili varovanci domačega trenerja Aleša Sirka dovolj zbrani, da prednosti niso zapravili. Pri domačih je bil najbolj učinkovit Amal Ajdari z devetimi goli, pri Svišu pa je Matic Košir zadel šestkrat.

Po porazu na dolenjskem obračunu s sosedi iz Ivančne Gorice na uvodni tekmi sezone so Trebanjci sinoči na kolena spravili Ormožane, ki so pred dnevi doma premagali Velenjčane. Rokometaši Trima so z delni izidom 6:0 povedli z 9:5 in tudi v nadaljevanju so imeli vajeti igre v svojih rokah. A devet minut pred koncem je bil izid izenačen na 17. točki. V končnici so domači z golom Adama Seferovića, dva pa je prispeval še Klemen Sašek, ušli na +3 in razrešili vse dvome o zmagi.

Po neodločenem izidu na gostovanju v Novem mestu so včeraj do prve zmage prav tako prišli Ribničani. Izbranci domačega trenerja Siniše Markote so na odmor odšli z dvema zadetkoma prednosti, v nadaljevanju tekme pa bili precej boljši nasprotnik na igrišču. V ribniški ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Uroš Knavs in Rok Setnikar, ki sta dosegla po šest golov, pri Dobovčanih pa je Dorian Markušić zadel devetkrat.

- 2. krog:

Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka 33:28 (18:11)

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 21:18 (13:9)

Riko Ribnica - Dobova 30:21 (17:15)

Dol TKI Hrastnik - Sviš Ivančna Gorica 23:19 (11:8)

- danes:

19.00 Gorenje Velenje - Krka

- lestvica:

1. Maribor Branik 2 2 0 0 51:43 4

2. Riko Ribnica 2 1 1 0 57:48 3

3. Celje Pivovarna Laško 1 1 0 0 33:28 2

4. Dol TKI Hrastnik 2 1 0 1 46:44 2

5. Sviš Ivančna Gorica 2 1 0 1 43:42 2

6. Jeruzalem Ormož 2 1 0 1 40:41 2

7. Trimo Trebnje 2 1 0 1 40:42 2

8. Urbanscape Loka 2 1 0 1 53:56 2

9. Krka 1 0 1 0 27:27 1

10. Gorenje Velenje 1 0 0 1 20:22 0

11. Koper 2013 1 0 0 1 20:23 0

12. Dobova 2 0 0 2 44:58 0

R. N.