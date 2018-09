Ernine barvíne svetlobe

16.9.2018 | 10:45

Erna Ferjanič (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Erna Ferjanič je tokratna gostja Društva likovnih umetnikov Dolenjske v razstavišču Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer se likovnica iz Rogaške Slatine novomeškemu občinstvu predstavlja s ciklom Barvíne svetlobe (Colours of Light). Po besedah Maria Berdiča, ki je ob odprtju razstave Ferjaničevo in njena dela predstavil zelo temeljito, umetnica tokrat predstavlja razvoj svoje novejše faze »sončnih sprehodov«, kjer sicer že preizkušene strukturalistične površine z granulati, pastoznimi dripingi in tekstilni aplikacijami, kot so čipke, nadgrajuje v reliefne asemblaže s konkretnimi najdenimi predmeti v obliki obročev, krožnikov iz trstičja, cvetov, gumbov in drugih okraskov, nato še z debelejšimi tkaninami, lokvastimi vrvmi vibastih oblik in podobno, pri čemer kombinira barvno simboliko zlate (fides - vera), rdeče (caritas - ljubezen), zelene (spes - upanje) in modre (transcendenca - duhovnost) v enoten, neprekinjeno ponavljajoč se življenjski krog.

Erna Ferjanič je diplomirala iz likovne umetnosti, več let je poučevala, več kot desetletje vodila Grafični muzej v Rogaški Slatini in organizirala številne likovno—umetniške prireditve in se ob tem ves čas ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, grafiko in grafičnim oblikovanjem, fotografijo in ilustracijo ter pisala tudi poezijo. Imela je že več kot 130 samostojnih razstav, sodelovala pa je tudi na več kot 400 skupinskih razstavah, veliko tudi v tujini, med drugim tudi v Arabskih Emiratih, na Kitajskem, v Kanadi, Turčiji in številnih evropskih državah.

Razstava bo v Kulturnem centru Janeza Trdine odprta do 19. oktobra.

I. Vidmar

