Prižgali kopo in prevzeli hišno harmoniko

16.9.2018 | 12:30

Alojz Župevec, Franc Vidmar in Stanko Skube pred kopo.

Nekdanji lastnik doma na Frati Ludvik Legan

Hišna harmonika

Frata - Dom na Frati je priljubljena turistična točka v žužemberški občini, kamor se radi odpravijo in ustavijo pohodniki. Letos praznuje 90 let in v sklopu tega so pripravili pestro dogajanje. V petek so v bližini doma prižgali kopo, včeraj pa je sledil še zabavni večer z ansamblom Boršt in prevzemom hišne harmonike.

Zgodovina Doma Frata sega v leto 1928, ko je v stari gozdarski koči živel oskrbnik Auerspergovih gozdov v okolici Brezove Rebri. Med drugo svetovno vojno so se tam zbirali aktivisti NOB in partizani, leta 1942 pa je bila koča požgana. Po drugi svetovni vojni so jo obnovili in postavili partizanski dom oziroma turistični dom, ki je bil namenjen gostinski dejavnosti ob znani Trdinovi pešpoti. Leta 1992 je dom pogorel do tal in do leta 2000 propadal. Nato ga je od občine kupil Ludvik Legan, ki je imel pogumne načrte, najpomembnejši korak pa je storil, ko ga je v 15 mesecih temeljito prenovil in ga 1. maja 2002 ponovno odprl. Pol leta je tam delal sam, potem ga je več let oddajal v najem, pred nekaj časa pa ga je tudi prodal. Zanj zdaj skrbita izkušena in uigrana gostinca Marjan Novak in njegova partnerka Karmen Rozman.

»Zelo sem ponosen, da sem g prodal ljudem, ki imajo smisel za hrano in za ljudi« je zadovoljen Legan, ki upa, da bo nekoč cesta do Frate z ajdovške smeri v celoti asfaltirana. S tem bi še bolj pripomogli k razvoju turizma na tem območju.

Dom je priljubljena pohodniška točka, saj mimo vodijo mnoge pešpoti: odcep Evropske pešpoti E7, Trdinova pot, Jakobova pot, planinska pešpot Ljubljana–Zagreb in tudi gozdarska pešpot Straža–Frata. Velikokrat gosti tudi kakšno večjo skupino ljudi in že kar nekajkrat so kakšni posamezniki spraševali, če si na Frati lahko sposodijo harmoniko. Zato sta se zdajšnja lastnika odločila, da s prispevki od napitnin zbirata denar za hišno harmoniko, na katero bodo lahko zaigrali obiskovalci doma. Kot sta dejala, se je v enem letu zbralo kar precej denarja, nekaj pa sta dodala še sama. Kot je bila to navada v starih gostilnah, so včeraj harmoniko simbolično postavili konec "šanka".

Dan pred tem so lipovški oglarji postavili tudi kopo, v katero so zložili okoli enajst metrov drv. Včasih so takšni kopi rekli mulček, je povedal izkušeni oglarski mojster Franc Vidmar, ki pričakujejo, da bodo iz tega dobili okoli 900 kilogramov oglja. »Kopo smo postavili na starem kopišču, kjer se je v preteklosti že kuhalo oglje,« je še dodal. Ker je potrebno neprestano nadzirati, da se kaj ne zalomi, so poleg kope skupaj zbili tudi lesen bivalnik, v kateri bo tisti, ki bo ponoči dežural, lahko tudi prespal. Kot je še povedal Vidmar, jo bodo najverjetneje razdrli že čez nekaj dni.

Besedilo in fotografije: R. N.

