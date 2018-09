Že skoraj četrt stoletja povezujejo podeželje z mestom

16.9.2018 | 16:30

Andrej in Mateja ob njihovem avtobusu, ki se je nedavno ravno vrnil iz vožnje po Angliji. (Foto: R. N.)

Telče - Avtobusni prevozi Mrgole s Telč je družinsko podjetje, ki bo marca prihodnje leto praznovalo 25-letnico delovanja. Če je bila včasih njihova osnovna dejavnost izvajanje javnega linijskega prevoza na relaciji Telče–Tržišče–Šentjanž–Mokronog–Novo mesto, danes skoraj polovico prihodkov predstavljajo turistični prevozi po Sloveniji in v tujini.

Ustanovitelj podjetja je bil Jožef Mrgole, ki je bil poklicni voznik dejansko vse življenje. Kot izučen mehanik je vozil pri Gorjancih, Ljubljanskem potniškem prometu in tudi pri Izletniku Celje, a leta 1994 se je odločil, da gre na svoje. Iz domačega kraja je namreč veliko dijakov obiskovalo srednje šole v Novem mestu in dnevno potovanje do šole je bilo zanje precej naporno. Na zgoraj omenjeni relaciji ni bilo organiziranega prevoza, zato jih je veliko hodilo peš, nekateri pa so se vozili z motorji ali s kolesi do več kilometrov oddaljene železniške postaje v Tržišče. Odločil se je, da poskusi z uvedbo dijaške linije. Brez zagotovila, da bo zadeva uspela, se je podal na tvegano pot. Kupil je svoj prvi avtobus znamke TAM in začel dejavnost. Že v prvih dveh mesecih je bilo prodanih okoli 60 mesečnih vozovnic, in kot pravi sin Andrej, ki je leta 2012 po upokojitvi očeta skupaj z bratom Damjanom in s sestro Matejo prevzel vodenje podjetja, je bila to ena prvih javnih linij, ki je ni izvajalo večje avtobusno podjetje, ampak samostojni podjetnik. Avtobusna povezava je postala dobrodošla med potniki, ki jih je bilo iz dneva v dan več. Tisto leto so imeli sicer kar precej obiskov inšpektorjev, ker je bila na novo uvedena linija nekaterim konkurentom trn v peti, dodaja Andrej.

Kljub temu je Jožef v sodelovanju s še enim prevoznikom uspel urediti vso potrebno dokumentacijo, da je linija zaživela in postala enakovredna preostalim. Že naslednje šolsko leto se je število vozovnic povzpelo prek sto. Relacijo je uspel registrirati kot redno javno linijo, kar pomeni, da poleg šolarjev na avtobus vstopajo tudi drugi potniki. Mrgoletovi so istega leta kupili še en avtobus, zgradili pa so tudi garažo. »Takrat je bilo zelo ambiciozno narediti garažo za dva avtobusa, a že čez nekaj let je bil objekt premajhen,« pove Andrej.

Danes imajo sedem modernih avtobusov in kombi, poleg domačih so v podjetju zaposleni še štirje vozniki in čistilka za polovični delovni čas, po potrebi pa jim na pomoč priskočijo tudi zunanji sodelavci, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo. Že skoraj 25 let povezujejo manjše in odročne kraje z Novim mestom. V sodelovanju s še enim prevoznikom tako vsak delovni dan, razen med počitnicami, prepeljejo okoli 250 potnikov, večinoma dijakov. Kot pravi Andrej, imajo vsak dan tri odhode v Novo mesto, nazaj pa vozijo celo štirje avtobusi. »V času poletnih počitnic pa v Novo mesto in iz Novega mesta vozita dva avtobusa,« dodaja.

Mednarodna linija

Čedalje večjo pozornost namenjajo turističnim prevozom. Na začetku so predvsem za konec tedna, ko je avtobus stal doma, na izlet peljali kakšna okoliška društva. Zadnja leta so svojo ponudbo razširili, kajti čedalje več je bilo povpraševanja po tovrstnih prevozih. Z nekaterimi sodelujejo že od začetka. Pred petimi leti so začeli tudi enodnevne kopalne izlete na hrvaško obalo, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, pravi Andrej. Med poletjem vsako sredo in soboto peljejo do Njivic oz. Malinske, relacija pa je od lani registrirana kot mednarodna linija, kar pomeni, da je potnikom v poletnem času na voljo v vsakem vremenu, obenem pa jo lahko koristijo kot enosmerno vožnjo na morje.

Zadnje čase imajo tudi precej večdnevnih prevozov v tujini. Njihovi avtobusi so prevozili Evropo po dolgem in počez, saj sodelujejo tudi z nekaterimi turističnimi agencijami. Skupno so opravili že več kot štiri milijone kilometrov po različnih cestah in najbolj so zadovoljni, da v tem času na srečo niso imeli kakšne hujše prometne nesreče. »Trudimo se, da zagotavljamo potrebne počitke in upoštevamo zakonodajo. Vozniki morajo imeti pred odhodom na pot zagotovljen počitek. Velik pomen dajemo tudi kakovosti vozil, zato redno posodabljamo vozni park. Lani smo kupili dva nova avtobusa,« poudari Andrej.

Članek je bil objavljen v 36. številki Dolenjskega lista z dne 6. september.

R. N.