Zastrupitev v kleti, dve osebi v bolnišnici

16.9.2018 | 19:45

Ob 17.15 sta se v naselju Budganja vas, občina Žužemberk, pri delu v kleti dve osebi zastrupili z ogljikovim dioksidom. Občani so ju odnesli na zrak pred prihodom gasilcev PGD Žužemberk, ki so nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila reševalcem NMP Novo mesto, ki so osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

»Po prvih ugotovitvah naj bi šel 42-letni domačin v klet premešat tropine. Ker ga nekaj časa ni bilo na spregled, so ga domači začeli iskati. Negibnega je v kleti našla žena in ga poskusila zvleči na zrak, a je tudi sama omagala. Sosedje, ki so pritekli na pomoč, so oba potegnili ven, ju začeli oživljati in poklicali reševalce. Oba sta bila ob prihodu policistov in reševalcev že pri zavesti,« je sporočil Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah je bila klet ves čas zaprta in ni imela urejenega prezračevanja.

