Konopljo vršičkali ročno in strojno

17.9.2018 | 14:05

Konopljo so vršičkali ročno ... (Foto: B. D. G.)

Krupa pri Semiču - Na skoraj hektar veliki njivi družine Absec v belokranjski vasici Krupa (občina Semič) so v soboto rezali konopljine vršičke. Skupina prostovoljcev se je v okviru Eko društva Krupa ročno lotila vršičkanja konoplje, hkrati pa so člani zadruge Suplimi, zadruge za pridelavo in predelavo ekološke konoplje, ta dan prvič preizkusili strojno žetje vrhov s posebej zato dodelanim traktorskim priključkom.

Priključek je delo lokalnega mojstra, nastal pa je v okviru projekta Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine (volna, lan, konoplja). Projekt, vreden je 55.000 evrov, s 85 odst. sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Teče v okviru LAS Dolenjske in Bele krajine in se bo zaključil septembra prihodnje leto. Nosilec projekta je zadruga Suplimi.

... in strojno - s strojem, ki so ga izdelali v Semiču in prvič preizkusili. (Foto: B. D. G.)

S projektom želijo Belokranjci povečati samooskrbo z ovčjo volno, lanom in industrijsko konopljo. Doslej so že nabavili nekatera nova orodja, s katerimi bodo olajšali pridelavo in predelavo surovin, poleg prikazov, kakršnega so med drugim pripravili v soboto, pa načrtujejo še celo vrsto izobraževalnih dogodkov. Ti naj bi prebivalce spodbudili k uporabi volne, lana in konoplje ter izdelkov iz njih, pa tudi k oživitvi tradicionalnih dejavnosti, torej k pridelavi, reji in predelavi bodisi za tržne namene ali zgolj za domačo oskrbo. V okviru projekta bodo izdelali tudi prototipe izdelkov iz ovčje volne, lana in industrijske konoplje.

V projektu poleg zadruge Suplimi in družinskega podjetja Mirabilis sodelujejo še Krajinski park Kolpa, Eko društvo Krupa in društvo za kmetijstvo, turizem, kulinariko in domače obrti RIM LAN.

