Novorojenček v inkubatorju s helikopterjem v UKC

17.9.2018 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 10.45 uri je helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinske ekipe UKC Ljubljana prepeljal inkubator z novorojenčkom iz Splošne bolnišnice Novo mesto v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Dvakrat gorelo v Kočevju

Ob 19.46 je na Trgu zbora odposlancev v Kočevju zagorel zabojnik za embalažo. Gasilci PGD Kočevje so požar, ki je zabojnik uničil, pogasili.

Ob 20.20 pa je na Reški cesti v Kočevju ob skladišču nakupovalnega centra zagorela embalaža in zaradi dima se je v skladišču sprožil požarni alarm. Požar, ki se je razširil na leseno paleto, odpadni papir in fasado objekta, so gasilci PGD Kočevje pogasili, odstranili uničeno fasado objekta, prezračili skladišče in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Nadležni sršeni

Ob 19.15 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Ženje, občina Krško, kjer so iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 9.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Muzej.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- med 8.00 in 10.30 uro prekinjena dobava električne energije na območju TP Ravnih;

- med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Štatenberg;

- med 11.00 in 14.00 uro pa na območju TP Brinje.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDOROVIČ;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHPEČ na izvodu VRHPEČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Celine Raka in Raka šola od ponedeljka, 17. septembra, do petka, 21. septembra, med 6. in 7. uro in med 14. in 15. uro; na območju TP Vrh Videm in Raka Vinji vrh od ponedeljka do petka med 7. in 14. uro, na področju nadzorništva Brežice pa na območju TP Brežice Jutranjka smer Klavnica Grad danes med 8. in 14. uro.

M. K.