Evropski teden mobilnosti: Združuj in učinkovito potuj

17.9.2018 | 08:00

Foto: Občina Krško, arhiv DL

Ljubljana - Začel se je evropski teden mobilnosti, v katerem bo z različnimi dogodki in prireditvami letos sodelovalo rekordnih 77 slovenskih občin, med njimi tudi z našega konca Slovenije, sicer pa ga bo obeležilo več kot 2400 mest po Evropi. Rdeča nit letošnjega tedna je Združuj in učinkovito potuj, s katerim želi spodbuditi, da bi na vsakodnevnih poteh kombinirali več okolju prijaznih načinov premikanja.

Letos je že 17. evropski teden mobilnosti, njegov namen pa je spodbujanje trajnostnega mestnega prometa in zmanjšanje emisij v mestih, in sicer k souporabi prevoznih sredstev, denimo koles in vozil. Kot so zapisali na Evropski komisiji, deljenje prevoznih sredstev lahko uporabnikom prihrani čas, izboljša njihovo zdravje in zniža prevozne stroške, mestom pa prinaša boljši zrak in manj hrupa, piše STA.

Po vsej Evropi bodo organizirani dnevi brez avtomobila, tretje leto zapored pa bo potekal tudi evropski dan brez smrtnih žrtev na cestah, ki opozarja na cestnoprometno varnost.

Dodano ob 11.10:

Razvojni center Novo mesto tudi letos soorganizira regijsko delavnico, katere tema je »Ostanimo mobilni«, s katero želijo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavili bodo drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti ter koristi hoje za zdravje in dobro počutje, kot tudi socialne, ekonomske in okoljske prednosti pešačenja, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza.

Letos so kot regijski koordinator povezali 9 občin v regiji, ki sodelujejo in skozi leto izvajajo aktivnosti na trajnostni mobilnosti.

V prilogi je izjava za javnost RC Novo mesto s povezavo na programe posameznih občin v času Evropskega tedna mobilnosti.

M. Ž.