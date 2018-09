Krkaši iz Velenja praznih rok

17.9.2018 | 09:10

Foto: Danilo Kesić

Novo mesto - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so sinoči na prvem gostovanju v sezoni v Velenju doživeli prvi poraz. Domačini so vso jezo po porazu proti Ormožu v prvem krogu NLB lige stresli nad Krkaše, ki so v precej zdesetkani postavi morali priznati premoč, so sporočili iz novomeškega kluba. Izid je bil 31:23 (14:14)

Superpokalni zmagovalci so tekmo odprli dobro, prvi polčas je bil precej izenačen, o čemer priča tudi neodločen rezultat po 30 minutah igre. Velenjčani so potem na začetku drugega polčasa takoj povedli in vodstva niso več izpustili iz rok.

Krkaši so svojo vrsto poškodovanih igralcev še podaljšali, saj se je v 53. minuti srečanja poškodoval še vratar Uroš Pavlin. Pri Velenju so se skoraj vsi igralci vpisali med strelce, s sedmimi goli je izstopal Matic Verdinek, šest jih je dodal Domen Tajnik, pet pa Aleks Kavčič. Pri Krki je sedem golov dosegel Jaka Jakše, so navedli v sporočilu za javnost.

Po tekmi je Luka Klemenčič iz MRK Krka povedal: »Škoda za poraz, čeprav mislim, da smo tekmo kljub temu, da ekipa ni igrala v popolni postavi, začeli dobro. Do polčasa smo bili še nekako enakovreden tekmec gostiteljem, potem pa se je naša igra 'raztrgala' in domačini so izkoristili naše napake ter zasluženo zmagali«.

Luka Florjančič pa dodal:» Danes se je poznalo, da sta nam manjkala dva ključna igralca, je pa na mladih, da že na treningih sledijo starejšim igralcem in mislim, da je bila to za njih super tekma, da se dvignejo, da se izboljša njihova samozavest ter si nabirajo minutažo. Verjamem, da ko bomo kompletni, ko se sanirajo vse poškodbe, bo slika naše igre povsem drugačna. To tekmo moramo čimprej pozabit in se pripravit na tekmo s Trimom«.

Velenjčani bodo v 3. krogu v soboto gostovali v Dobovi, Novomeščani pa bodo gostili Trebanjce. Dolenjski derbi bo v torek, 25. septembra, ob 20. uri v športni dvorani Marof.

Statistika:

RK Gorenje: Logar, Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 1, Tajnik 6, Špelić 3, Matanović 2, Stojnič 1, Miklavčič 2, Banfro 1, Drobež 1, Verdinek 7 (1), Grmšek, M. Kavčič 2, A. Kavčič 5.

MRK Krka: Tomić, Pavlin, L. Rašo 3, Majstorović 1, Didovič 1, Pršina 3, Irman 3, Jakše 7 (2), Klemenčič, D. Rašo, Batagelj, Kukman, Windischer 1, Matko 1, Florjančič 3.

Sedemmetrovke: Gorenje 2 (1), Krka 3 (2).

Izključitve: Gorenje 6, Krka 6 minut.

Rdeči karton: /.

M. Ž., Foto: Danilo Kesić

Galerija