Odbojkarjem Krke zmaga na pokalu Novega mesta

17.9.2018 | 11:15

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke so v soboto in nedeljo v športni dvorani Marof pripravili drugi mednarodni turnir za pokal Novega mesta. Domače moštvo, ki je na turnirju predstavilo tudi novince - Suhokranjca Maria Konciljo, Braslovčana Davida Kumra in Kranjčana Svita Hafnerja ter trenerja Tomislava Mišina -, je v soboto z 2:1 premagalo Rijeko in z 1:2, potem ko je Krkin libero Gregor Ožbalt pri točki za zmago priznal dotik, kar so tekmeci nato izkoristili za preobrat, izgubilo z madžarskim moštvom Fino Kapošvar.

V nedeljo so novomeški odbojkarji s 3:0 ugnali Radnik iz Bijeljine in v krogu treh moštev z osvojenim enakim številom nizov zaradi najboljšega razmerja med dobljenimi in izgubljenimi točkami v medsebojnih srečanjih osvojili prvo mesto. Drugo mesto je pripadlo madžarskemu moštvu Fino Kapošvar, tretje Rijeki in četrto Radniku.

I. V.

