FOTO: Jamarji čistili 64 metrov globoko Malo Vratnico

17.9.2018 | 10:10

Jamarji so nabrali za pet kubičnih metrov odpadkov. (Foto:JK Novo mesto)

Zdravko Bučar, predsednik JK Novo mesto (levo)

Mirna Peč - Poročali smo že, da so se vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo pridružili tudi v Mirni Peči, osrednja pozornost pa je letos veljala kraški jami Mala Vratnica, katero je Jamarski klub Novo mesto očistilo pod okriljem mirnopeške občine in v sodelovanju z Jamarskim klubom Brežice in Jamarskim klubom Krka. V 64 metrov globoki jami, kolikor je trenutno raziskane in ki trenutno velja za najglobjo jamo v občini Mirna Peč, se je pravzaprav začelo dolenjsko jamarstvo, so dejali v novomeškem jamarskem klubu.

»V sklopu letošnje akcije Očistimo Slovenijo, ki poteka pod okriljem svetovne pobude Očistimo svet, je čiščenje podzemnega sveta še kako pomembno. Slovenci smo ponosni na svoje podzemlje, Postojnsko jamo ter vse druge jame, človeško ribico, katere domovina je naše podzemlje in ob tem črna človeška ribica živi samo v slovenskih jamah v Beli Krajini. Ob vsem tem pa so številne jame lokalna in splošna odlagališča in so naša, čeprav pogosto očem manj vidna, največja sramota. Tudi zato je ob takih akcijah, kot je Očistimo Slovenijo, pomembno, da sodelujemo tudi jamarji. Ne gre za to, da ta smetišča motijo nas, gre za to, da voda spira strupeni snovi v podzemlje in to potem črpamo kot pitno vodo, kar pomeni, da z vsemi temi odlagališči zastrupljamo sami sebe,« je ob tem poudaril prvi mož novomeških jamarjev Zdravko Bučar.

Šestnajst jamarjev iz treh klubov je tako v celodnevni akciji očistilo vhodni del jame, v katerem so bili različni odpadki. V devetnajstih dvigih, pri katerih so si pomagali traktorskim vitlom, so iz jame potegnili približno 5 kubičnih metrov gum, kovinskih odpadkov - vse od peči za kuhanje žganja do peči za centralno kurjavo, in drugih odpadkov. »Ne morem si predstavljati napore človeka, ki je do jame privlekel to težko peč, namesto da bi jo enostavno postavil doma pred vrata in bi jo komunalci odpeljali kot ostale kosovne odpadke,« je najdbo pokomentiral Mitja Remih, jamar JK Novo mesto.

Jamarji novomeškega kluba so v preteklih letih očistili že več jam, čiščenje Male Vratnice, kar je predlagal njegov nekdanji predsednik Jože Tomšič, pa je bila prva taka medklubska akcija.

M. Ž., Foto: JK Novo mesto

