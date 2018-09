Plesno društvo Terpsihora: »Na fante še čakamo«

Klavdija Kotar in Andreja Hvalec (Foto: M. M.)

Plesne programe Terpsihore je v vseh letih obiskovalo več kot dva tisoč otrok iz Novega mesta in okolice. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Ob kopici kulturnih društev je tistih, ki se ukvarjajo s sodobnim plesom, na območju regije manj, kot je prstov na eni roki. Poleg skupin Imani v Brežicah, Krokar v Metliki in Harlekin v Kostanjevici ima novomeška Terpsihora najdaljšo tradicijo.

»Plesno društvo Terpsihora je nosilec plesne kulture sodobnega in kreativnega plesa. Je društvo s 26-letno izjemno bogato tradicijo, saj iz tega društva izhajajo naši veliki sodobni plesalci, kot so: Rosana Hribar, Gregor Luštek, Sabina Schwenner, Andreja Kopač, Jana Menger in drugi,« o društvu pove vodja novomeške enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Klavdija Kotar. Sklad jim omogoča vadbo v prostorih KC Janeza Trdine, v katerih se je v ponedeljkovem večeru ob našem obisku 13 deklet urilo v baletnih korakih, med njimi tudi 11-letna Sofija, ki pri Terpsihori pleše že šest let: »Všeč mi je, ker je to umirjen ples, učimo se postopoma in imamo tudi veliko nastopov. Pri tem me podpirajo starši in učiteljice.« V skupini 'balet – reprezentativna' je tudi 10-letna Lora: »Všeč mi je, ker plešemo na umirjeno glasbo, saj je to zelo eleganten ples, pri gibih moraš biti natančen. Vsekakor bom še nadaljevala.« Njunih vrstnikov pred velikim ogledalom plesne dvorane žal ni bilo opaziti, po mnenju mentorice Katarine Jureš so glede baleta in fantov še vedno prisotni stereotipi.

A ne pri vseh in med 80 otroki, kolikor jih običajno obiskuje plesne urice Terpsihore v posameznem šolskem letu, je tudi nekaj fantov. Poleg Katarine Jureš sta mentorici še Dušanka Požgaj in Liza Mirtič, imajo pa na baletu tudi skupino odraslih. Kot pripoveduje predsednica društva Andreja Hvalec, je po ukinitvi baleta kot programa Glasbene šole Marjana Kozine tudi ta ples razvijala Terpsihora, vsekakor pa je njihova želja, da bi z zdajšnjim vodstvom šole balet vrnili v njihov kurikulum.

»Pri baletu so mentorji iz širšega slovenskega prostora, za primobalerino SNG Opera in balet Ljubljana Regino Križaj na primer vsi upamo, da se bo nekoč tu vrnila, sicer pa je kakovost Terpsihore tudi v tem, da društvo spremlja svoje mlade naprej in jih pozneje vključuje v mentorske vode sodobnega plesa,« pristavi Klavdija Kotar.

Letošnji vpisi potekajo do konca meseca, še doda Andreja Hvalec in nadaljuje: »Otroci imajo danes sicer več možnosti plesnega udejstvovanja, a k nam prihajajo, ker imajo možnost nadaljevanja tudi v smeri klasičnega baleta. Ples je za otroke vsekakor dobrodošel kot fizična dejavnost, pri sodobnem plesu pa gre še za kreativni, torej ustvarjalni ples, saj koreografije otroci soustvarjajo ob pomoči mentoric, drugačen je tudi izbor glasbe. Pri Terpsihori vsako leto pripravimo dve produkciji oz. otroški predstavi, želimo pa si tudi, da bi več plesnih predstav vključili v programe kulturne vzgoje.«

