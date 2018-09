Prijeli osumljenca štirih požigov

Kočevski policisti so sinoči odvzeli prostost 34-letnemu domačinu, ki je osumljen, da je zanetil štiri požare. Nekaj pred 20. uro so bili obveščeni o požaru dveh zabojnikov za smeti, enega na Podgorski ulici in Trgu zbora odposlancev, nato pa okoli 20.20, da so zagoreli skladiščni vozički trgovine, in nekaj pred 21. uro še skladiščni prostori novogradnje trgovine na Reški cesti v Kočevju.

Na podlagi opisa osumljenca, ki so ga opazili v bližini enega od dogodkov (požar zabojnika) so policisti v Dolgi vasi 34-letnika izsledili in prijeli. Za nujno potreben čas so mu odvzeli prostost, obvestili tožilstvo, nato pa izpustili. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Pijan povzročil nesrečo

Iz novomeške PU so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da so črnomaljski policisti v soboto okoli 21. ure bili obveščeni o prometni nesreči med Suhorjem in Vinico. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 20-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 21-letni voznik. V nesreči sta se lažje poškodovala dva potnika v vozilu 21-letnega voznika. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Naprej ni hotel ustaviti, potem ne izročiti dokumentov...

Med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti v Novem mestu so policisti v noči na nedeljo ustavljali voznika osebnega avtomobila. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Ustavili so ga na Šmihelski cesti, kjer je nadaljeval s kršitvami, saj policistom ni hotel izročiti dokumentov. Odpeljali so ga na policijsko postajo, kjer so ugotovili, da gre za 42-letnega kršitelja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,05 miligramov alkohola. Z rezultatov preizkusa se ni strinjal, odklonil je tudi opravljanje strokovnega pregleda. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Iz gostilne odnesel denar

V noči na petek je v Kanižarici nekdo vlomil v gostinski lokal in odnesel denar. Povzročil je za okoli 1200 evrov škode.

Ob nakupovalne vozičke

Z dvorišča prodajalne v Krškem so v noči na soboto neznanci odpeljali večje število nakupovalnih vozičkov. Okoliščine policisti še preverjajo.

Nezakonito čez mejo 38 tujcev

Policisti so med 14. in 17. septembrom pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine in Posavja izsledili in prijeli 38 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z desetimi državljani Sirije, osmimi državljani Pakistana in po petimi državljani Eritreje, Alžirije, Afganistana in Maroka še niso zaključeni.

