Očistili najbolj onesnažene ekološke otoke

17.9.2018 | 13:10

Pri čiščenju okolice ekoloških otokov so sodelovali tudi najmlajši (Foto: Komunala Brežice)

Pod spretnimi otroškimi prstki so na tržnici Brežice nastajale uporabne reči iz odpadnega blaga.

Varuhi ekoloških otokov so bili veseli lepih otokov, kot je ta v Krški vasi.

Brežice - V vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo je s čiščenjem ekoloških otokov sodelovala Brežiška Komunala. »Čedalje več površin v občini Brežice je že očiščenih. Prizadevamo si za redno ozaveščanje naših uporabnikov o pomembnosti čistega okolja. Tudi naši ekološki otoki so urejeni, najbolj kritične, približno 30, pa smo s številnimi prostovoljci uredili v posebni akciji 'varuhi ekoloških otokov'. Nekateri namreč tja še vedno prinašajo mešane odpadke in jih puščajo okoli otokov,« je povedala mag. Jadranka Novoselc, direktorica Javnega podjetja Komunala Brežice.

Varuhi so poskrbeli za ozaveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov, pohvalili vse, ki ločujejo in delili zgibanke o pravilnem ravnanju z odpadki, so sporočili iz brežiškega javnega podjetja. »Zaposleni v Komunali Brežice smo bili skupaj s prostovoljci zelo aktivni, očistili smo veliko odpadkov, otoke pa dobro uredili,« je akcijo povzela direktorica.

Komunala Brežice je na brežiški tržnici na dan akcije v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice organizirala tudi brezplačne delavnice za otroke. Pri hiški »Prinesi-odnesi« so najmlajši uživali v ustvarjalnici in poslikavi obraza, so še dodali.

M. Ž., Foto: Komunala Brežice