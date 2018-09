Čistili v Kronovem in v Beli Cerkvi

17.9.2018 | 18:55

Udeleženci sobotne akcije v občini Šmarješke Toplice so bili zadovoljni, da imajo zdaj bolj čisto okolje.

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice se je skupaj z lokalnimi društvu v soboto pridružila vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo.

Kot pravi Jože Vidic iz Ekološkega društva Šmarješke Toplice, ki je bilo koordinator akcije, je akcija uspela. Na zbirnem mestu pri Prinovcu v Šmarjeških Toplicah seje zbralo okrog 40 udeležencev, od tega 23 dijakov novomeške gimnazije, ki so se pridružili v okviru delovne sobote, ostalo so bili člani ekološkega društva, krajani in tudi predstavniki Krkinih Term iz Šmarjeških Toplic.

Jože Vidic (Foto: L. M.)

Kot pove Vidic, so pospravili dvoje odlagališča in sicer v Kronovem in v Beli Cerkvi. Šlo je za bolj skrite smeti, od plastike do raznih pločevink, nekdo je v naravo odvrgel celo kavč. »V zadnjih letih smo v različnih čistilnih akcijah črna odlagališča kar pospravili, tako da jih ni več, vsaj zanje ne vemo, se pa zlasti ob sprehajalnih poteh pojavljajo smeti, razna embalaža ipd., kar pomeni, da bo še vedno treba delati na osveščenosti ljudi, pa tudi še kako akcijo bo treba organizirati,« meni Jože Vidic iz Ekološkega društva Šmarješke Toplice.

L. Markelj, foto: EDŠT

Galerija