V čistilni akciji sodelovala tudi OŠ Drska

17.9.2018 | 13:45

Novo mesto - OŠ Drska je šola, odprta za znanje, razvija čut do okolja, krepi osebnostno rast in sprejema drugačnost. Zato smo se v okviru načrtovanih dejavnosti odločili, da se z učenci 4., 5. in 6. razredov pridružimo akciji Očistimo Slovenijo.

Učenci so tako očistili svoj neposredni šolski okoliš. Tudi sicer na šoli dajemo velik poudarek ločevanju in zbiranju odpadkov. Tako ločeno zbiramo pokrovčke, kartuše, tonerje, baterije, papir in tekstil. Del zbranega tekstila podarimo našim učencem v okviru akcije Anina zvezdica, iz ostalega tekstila pa izdelujemo nove izdelke. V letošnjem šolskem letu smo iz odsluženega jeansa izdelali nahrbtnike za vse prvošolce.

Z neposrednim ločevanjem in zbiranjem odpadkov ter pridružitvi čistilni akciji smo tako naredili majhen korak k varovanju in ohranjanju narave.

K. P., OŠ Drska

