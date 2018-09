Zakonca imela veliko srečo, danes bi lahko pisali o družinski tragediji

17.9.2018 | 14:30

Budganja vas

Budganja vas - Kot smo poročali že včeraj, sta se v Budganji vasi v žužemberški občini v kleti z ogljikovim dioksidom zastrupila zakonca. Zgodba se je srečno končala, saj so ju pravočasno na zrak potegnili sosedi.

Danes dopoldne smo bili tam, a žal vpletenih nismo uspeli dobiti, ne zakoncev, ne tistih, ki so jima rešili življenje. Redkobesedni sosedi so bili presenečeni, da se je to zgodilo ravno pri njih, saj se družina z vinogradništvom in kletarjenjem ukvarja že vrsto let.

»Slišal sem, da je šel on v klet mešat tropine. Mislim, da so grozdje trgali v četrtek. Kmalu ga je po telefonu poklicala mama, in ker se ji ni oglasil, je šla za njim. Menda je že sedel na stopnicah brez zavesti, zato je tekla po snaho, njegovo ženo, da bi ga izvlekli ven, pa je ob prihodu v klet padla dol tudi ona. Mama je šla hitro po soseda,« je povedal eden od vaščanov idiličnega naselja, obdanega s travniki, ki leži le lučaj od Žužemberka, in kjer je okoli 40 hiš oz. hišnih številk.

»Veste, pri tem delu moraš biti zelo previden, samo pol minute ali pa globok vdih je lahko dovolj, da se zastrupiš,« nas še poduči in omeni, da se vonj po vrenju navadno začuti takoj po vstopu v prostor.

Alojz Pečjak

Na drugem koncu vasi srečamo Alojza Pečjaka, ki je ravno pobiral jabolka. V času, ko bi se v njihovi vasi skorajda zgodila družinska tragedija, ga ni bilo doma, je pa tudi on poudaril, da je v času vrenja v kleteh zračenje izrednega pomena. »Zjutraj, ko hodim okoli hiše in hranim živali, vedno odprem vrata v klet, kjer je sod s tropinami, da se prezrači, pa tudi cev oz. zračnik imam noter. Ne spomnim se, da bi se v naših koncih kdaj kdo zastrupil na ta način,« je rekel in dodal, da še dobro, da se je vse skupaj končalo, kakor se je.

Ogljikov dioksid je brez barve in vonja, zadržuje se pri tleh

Ivanka Badovinac (Foto: B. B.)

Ivanka Badovinac, specialistka za vinarstvo na Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Novo mesto je za Dolenjski list pojasnila, da se pri alkoholnem vrenju mošta sproščajo ogromne količine ogljikovega dioksida, ki ga je potrebno sproti odstranjevati iz prostorov, kjer se gibljejo ljudje.

"Med fermentacijo se iz posode 10 hektolitrov sprosti približno 45 kubičnih metro plina CO2, ki spodrine kisik, zaradi česar pride ob vdihavanju do zadušitve. Ogljikov dioksid je plin brez barve in vonja ter rahlo kislega okusa. Je težji od zraka, zato se zadržuje pri tleh in s povečano fermentacijo se tudi koncentracija in nivo plina hitro zvišuje," je povedala in dodala, da pri začetnem vdihavanju plina ne čutimo, sčasoma vse težje dihamo, nastopi glavobol, omotičnost, nakar pride do nezavesti in nevarnosti zadušitve.

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dioksida

Koncentracijo preverimo z gorečo svečo

"Ko pride do izgube zavesti je potrebno pravilno postopati in pomagati nezavestni osebi. Velikokrat se zgodi, da želimo ponesrečencem pomagati in vstopimo v tak zasičen prostor z ogljikovim dioksidom, ki pa je smrtno nevaren in tvegamo življenje. Zato svetujemo, da povišano koncentracijo ogljikovega dioksida preverimo sami, in sicer v prostor namestim gorečo svečo, mogoče celo na dveh mestih različne višine nad tlemi. Če spodnja sveča ugasne, takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo; vsaj 10 minut, odvisno od velikosti prostora, in po možnosti s prepihom, odpremo vsa okna in vrata. S tem omogočimo dostop kisika v prostor in naredimo čim manj vdihov v kontaminiranem prostoru. Ves čas fermentacije skrbimo za lastno varnost, poskrbimo da imamo dobro prezračevanje v kleti ter se tako pripravimo za lažji vstop in varno delo v vinski kleti."

Na vprašanje, kako na KGZ Novo mesto skrbijo za izobraževanje vinogradnikov in vinarjev, je Badovinčeva odgovorila, da imajo redna izobraževanja preko celega leta in poseben poudarek dajejo izobraževanju pred trgatvijo. "Na predavanjih seznanjamo vinarje o varnem delu in pasteh, ki se pojavljajo tekom pridelave in predelave grozdja v vino ter še posebej v času fermentacije, ko je nevarnost ogljikovega dioksida najbolj prisotna."

Vrsto priporočil o tem, kako varno pridelovati mošt in sok, je mogoče najti na spletni strani policije. Na Policijsko upravo Novo mesto smo naslovili tudi vprašanje, koliko zastrupitev z ogljikovim dioksidom so obravnavali v zadnjih petih letih, vendar je Alenka Drenik pojasnila, da tovrstne statistike ne vodijo.

Dodano ob 15.45

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto prim. Milivoj Piletič

Lani in letos so se zadušili trije

Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto prim. Milivoj Piletič je za Dolenjski listi najprej pojasnil: "Ogljikov dioksid je plin, ki ni strupen, vendar pa pri večjih količinah izrine kisik iz prostora, ki ni prezračevan, in oseba, ki vdihuje tak zrak, trpi za posledicami pomanjkanja kisika in v skrajnem primeru pride do zadušitve. Najpogosteje prihaja do zadušitve z ogljikovim dioksidom v času vretja mošta, ko nastaja povečana količina tega plina."

Tudi on je rekel, da so nevarne predvsem kleti, ki so slabo prezračevane, in ker je ogljikov dioksid težji od zraka, se njegova koncentracija najprej poveča pri tleh. "Zato je uporaben varnostni ukrep s prižgano svečo, ki jo postavimo na tla. Če ugasne, je to znak, da je treba klet temeljito prezračiti. Če najdemo osebo nezavestno v kletnih prostorih in obstaja sum na zadušitev, moramo najprej odpreti vsa okna in narediti prepih, šele nato osebo odnesemo iz kleti. V nasprotnem tvegamo, da se bomo tudi sami zadušili. V zadnjih dveh letih smo obravnavali tri osebe, ki so se zadušile z ogljikovim dioksidom," je še dodal strokovni direktor novomeške bolnišnice.

Tekst in foto: Janja Ambrožič