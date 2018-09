Mestno jedro zadihalo z okusi Posavja

17.9.2018 | 16:00

Foto: Občina Krško

Krško - V soboto so se ulice starega Krškega prelevile v prizorišče 2. Festival vina, kulinarike in umetnosti. Ta je ponovno privabil številne obiskovalce, ki so se ob dobri hrani, vinu in glasbi družili od popoldneva do pozno v noč.

Poleg gastronomske ponudbe gostincev in vinarjev z vseh koncev Posavja so v mestnem parku za pestro dogajanje poskrbela društva in rokodelci, v dogajanje so se s posebno ponudbo vključili tudi lokalni trgovci, v Mencingerjevi hiši pa je ob razstavi 80. so bila leta Mestni muzej Krško pripravil delavnice Se gremo igrat?.

Na glavnem odru je zvečer zablestela Nuša Derenda, za okrasitev ulice pa so poskrbele članice društva Prostor Vmes.

Festival vina, kulinarike in umetnosti sta organizorala občina Krško in Center za podjetništvo in turizem Krško.

B. B.

