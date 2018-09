Reševanje mačka iz jaška

17.9.2018 | 18:25

Danes zjutraj ob 8.02 so na Otočcu, v ulici Nad Krko v novomeški občini gasilci GRC Novo mesto reševali mačka iz jaška za meteorne vode. Ker jim ga ni uspelo rešiti, so pustili jašek odprt in vanj nastavili desko, po kateri bo lahko splezal ven.

Vozilo obstalo na strehi

Danes popoldne sta se v Gorenjem Maharovcu v občini Šentjernej zaleteli osebno in kombinirano vozilo. Osebno vozilo je po trčenju zapeljalo s ceste na njivo in obstalo na strehi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj, postavili vozilo na streho in ga zvlekli do ceste ter odklopili akumulator. V nesreči se je ena oseba poškodovala in so jo reševalci NMP Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v SB Novo mesto.

Odstranili drevo

Danes ob 6.06 so v naselju Brod v Podbočju v občini Krško gasilci PGE Krško s pomočjo avto lestve odstranili drevo, ki je ogrožalo stanovanjski objekt.

Potok onesnažen z gnojevko

Danes ob 14.30 je bilo opaženo onesnaženje potoka Senuša pri kraju Malo Mraševo v občini Krško. Gasilci PGE Krško so pregledali strugo potoka in ugotovili onesnaženje z gnojevko. Vzrok in povzročitelja onesnaženja še ugotavljajo pristojne službe.

Gasilci vozili vodo

Gasilci PGE Krško so porabnikom v naselju Straža pri Raki, občina Krško, pripeljali 5 m3 pitne vode.

