Reciklarna: Tona odpadkov manj. Mesečno!

18.9.2018 | 08:05

Polona Žalec že tri leta in pol vodi Reciklarno, v kateri rabljene stvari ne končajo na smetišču, ampak jih ponudijo v ponovno rabo. V prihodnje si želijo tesneje sodelovati še z novomeškim komunalnim podjetjem. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Pri novomeški tržnici že dobra tri leta deluje Reciklarna, pisana trgovinica, v kateri lahko kupite rabljene obleke in obutev, pohištvo, knjige in vrsto drugih artiklov. Deluje prek Društva ROKOROKI, SO. P., ki je v teh letih svoje področje z okoljevarstva še razširilo in bo kmalu zaposlovalo šest ljudi, saj odpirajo še butik na Rozmanovi ulici. Društvo je tudi primer uspešnega socialnega in zelenega podjetja, ob našem obisku pa se je izkazalo, da je ob neuspešnem dogovoru z novomeško občino ogrožen njihov obstoj.

»Začeli smo z eno zaposlitvijo prek programa javnih del in eno prostovoljko, zdaj imamo poleg dveh redno zaposlenih še dva prek programa javnih del in petega prek programa rehabilitacije na delovnem mestu, tj. programa za zaposlovanje invalidov. Tako vse bolj delamo na zaposlovanju ranljivih skupin; sprva smo bili bolj posvečeni osnovni dejavnosti oz. skrbi za okolje,« rast Reciklarne oriše ustanoviteljica Polona Žalec. Kot pravi, so zamisel povzeli po centrih ponovne uporabe, njeno društvo pa ima status socialnega podjetja, »ki nas zavezuje, da je naše glavno poslanstvo v dejavnosti z družbenim učinkom. V našem primeru gre za okoljevarstveno dejavnost; zmanjšujemo odpadke oz. spodbujamo ponovno uporabo že rabljenih predmetov.«

Po njenih besedah mesečno sprejmejo vsaj eno tono predmetov, ki so še v uporabi, sicer bi končali na smetišču. »Klicev strank, ki bi se radi znebili kakšnih oblek ali pohištva, imamo vse več, prav tako je vse več strank oz. kupcev na drugi strani. Tu ne gre le za socialno šibke, ki pridejo k nam zaradi nizkih cen, ampak je vse več ljudi, ki jih zanima retroizdelek ali družbeno odgovorno obnašanje oz. kupovanje.«

Reciklarna deluje v občinskih prostorih, saj je MO Novo mesto objekt marca 2015 namenila socialnemu podjetju v brezplačno uporabo, imajo pa zaradi dotrajanosti prostora velike obratovalne stroške. »Streha še ni popravljena in imamo precej težav z vlago, ponekod odpada omet, sami sproti saniramo, kolikor lahko,« doda Polona Žalec, a s svojo ekipo vztraja in snuje nove ideje. V kratkem želijo odpreti še prodajalno oblačil na Rozmanovi ulici: »Na zdajšnji lokaciji nam zaradi tekstila zmanjkuje prostora. Zato želimo posebej ponuditi oblačila, ki bodo cenovno še vedno zelo ugodna. S tem bomo lahko lepše uredili tudi zdajšnjo Reciklarno, želimo pa predvsem dodatno ozaveščati o odgovornem obnašanju potrošnikov pri tekstilu.« S trgovino načrtujejo tudi novo zaposlitev.

»Vključeni smo v Združenje za socialno ekonomijo Slovenije, smo tudi člani kampanje Kupujem odgovorno. Združenje si prizadeva za bolj zelene sistemske rešitve, kot so povečanje števila zelenih javnih naročil, povečanje zelenih delovnih mest … V Novem mestu smo eni redkih, ki imamo zelena delovna mesta, kar pomeni, da opravljaš dejavnost, ki je okoljsko naravnana, ki je družbeno odgovorna in katere namen ni samo povečevanje finančnega dobička, ampak povečevanje družbenega učinka, kot so večja socialna vključenost, čistejše in bolj zdravo okolje itn.,« še doda vodja Reciklarne in v smehu pristavi, da so v poletnih mesecih dobro vadili tuje jezike, saj ni bilo dneva brez obiska turistov: »Prodajalna je atraktivna, saj je tu veliko retrostvari, tudi pravih starin, od pohištva do oblek in drugih predmetov za vsakdanjo uporabo. Stvari so iz našega lokalnega okolja, tako da je Reciklarna zelo zanimiva za turiste, pred letom pa smo kupili rabljen pralni stroj in tako nudimo še storitev pranja.«

Z društvenim kombijem tako po Dolenjski in Beli krajini, večinoma pa z območja novomeške občine, prevzemajo rabljene stvari, jih po potrebi popravijo ali zakrpajo in ponudijo v odkup po nizkih cenah. Velikih prihodkov nimajo in Polona Žalec prizna, da bi morebitni najem ogrozil njihov obstoj, a verjame, da bodo z občino našli rešitev: »Trenutno potekajo pogovori, saj brezplačni najem menda ni več mogoč, zdaj pa upamo, da bomo skupaj našli rešitev, da Reciklarna tu ostane, saj z njo prispevamo k oživitvi mestnega jedra. Imamo še veliko drugih družbenih učinkov, kot je mesečno tona odpadkov manj, pa zaposlovanje socialno ranljivih ljudi. Ker so naše stranke lokalni ljudje, smo vplivali tudi na njihov odnos do ponovne uporabe. Smo na neki način edina možnost družbeno odgovornega obnašanja pri nakupovanju v Novem mestu in širši regiji. Sodelovanje z občino je uspešno; da bi lahko še naprej opravljali dejavnost na način, h kateremu smo se zavezali z namenom prispevati k trajnostnemu razvoju, je podpora lokalne skupnosti nujno potrebna.«

Članek je bil objavljen v 37. številki Dolenjskega lista z dne, 13. september 2018.

Mirjana Martinović

