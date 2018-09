Zaradi goreče bale sena zagorel hlev

18.9.2018 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv)

Včeraj ob 18.22 je zaradi goreče bale sena zagorel hlev v naselju Velika Stara vas, občina Grosuplje. Posredovalo je sedem prostovoljnih gasilskih društev iz Grosuplja, Šmarje-Sapa, Police, Ponove vasi, Škocjana, Št. Jurija, Gatine, ki so požar omejili ter ga pogasili. S skupnimi močmi so iznesli seno v balah ter v razsutem stanju in ožgane dele sušilca. Živina v spodnjem delu hleva zaradi prezračevanja ni bila poškodovana.

Objekt v izmeri 18x28 metrov je utrpel poškodbe skoraj cele strehe, poškodovanih ljudi ni bilo. Kraj si je ogledala tudi policija.

Gorel avto

Včeraj ob 17.41 je gorelo zapuščeno osebno vozilo ob cesti v Rosalnicah, občina Metlika. Požar so pogasili gasilci PGD Metlika in Rosalnice.

Pa spet sršeni ...

Ob 18.42 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Nemška vas, občina Krško, kjer so iz ostrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAPLJIŠČE;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE;

- od 12.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.00 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REGRŠKE KOŠENICE;

- od 8.00 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE in TP MRVARJEV HRIB;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD in TP CEGELNICA;

- od 12.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA PRI ŠKOCJANU;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- med 8.00 in 9.30 prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorenje Mladetiče, Dolenje Mladetiče, Hrastovica, Pijavice vas;

- med 11.00 in 14.30 pa na območju TP Stara gora Mirna 1, Stara gora Mirna 2, Praprotnica, Stan, Debenc, Bačje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Jutranjka smer Klavnica Grad med 8. in 14. uro.

M. K.