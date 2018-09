Gimnastična oprema za novomeške šole

18.9.2018 | 09:10

Šole so prejele nove blazine, odskočne deske, švedske klopi ipd.

Ravnateljice novomeških šol, predstavniki donatorjev in župan MO Novo mesto Gregor Macedoni ob včerajšnji predaji donacij.

Novo mesto - Na OŠ Center je včeraj potekala predaja gimnastične opreme vsem devetim novomeškim osnovnim šolam. V luči Štukljevega leta je MO Novo mesto po besedah župana Gregorja Macedonija v sodelovanju z osmimi domačimi podjetji zbrala za 100.000 evrov donacij, od tega so 22 tisočakov namenili za nakup gimnastične opreme, ki so jo razdelili po šolah.

Krajša slovesnost, v kateri so nastopili učenci in učenke OŠ Center, je minila tudi v znamenju telovadbe in gibanja, ki je še kako pomembno za razvoj otrok. Projekt je izvedel Zavod Novo mesto, med donatorje pa so se vpisale novomeške družbe Krka, Adria Mobil, Revoz, TPV in Zavarovalca Sava ter Telekom Slovenije, Petrol in BTC.

Macedoni je zbrane povabil tudi na osrednjo proslavo Štukljevega leta, ki bo 12. novembra, predvidoma v novem olimpijskem vadbenem centru oz. nekdanjem velodromu v Češči vasi.

Tekst in foto: M. M.

Galerija