Starejši o mobilnosti, otroci pa o pomanjkljivostih za gibalno ovirane

18.9.2018 | 11:10

Foto: Občina Krško

Krško - Evropski teden mobilnosti (ETM) so včeraj v Krškem začeli z več aktivnostmi. Nekateri so se v službo odpravili s kolesom ali peš, krški Večgeneracijski center Posavje pa je v sodelovanju z domačima zdravstvenim domom in občino za starejše pripravil delavnico Ostanimo mobilni. V staro mestno jedro so peš prišli tudi otroci in učitelji osnovnih šol dr. Mihajla Rostoharja in Jurija Dalmatina ter opozorili na pomanjkljivosti ob in na cesti za gibalno ovirane, so sporočili iz občine Krško.

Na delavnici za starejše o pomenu trajnostne mobilnosti je lokalna koordinatorka projekta ETM na Občini Krško mag. Romana Pečnik povedala, da so želeli z delavnico, na kateri so predstavili različne rešitve prevoza za starejše, kot sta Sopotnik in sistem brezplačne izposoje koles Krčan, prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Predstavnica Zdravstveno vzgojnega centra v zdravstvenem domu Jerca Miklič pa je spregovorila o pomenu zdrave prehrane ter koristih hoje za zdravje in dobro počutje. Delavnice so bile hkrati priložnost, da so udeleženci izrazili svoje mnenje ter izpostavili svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti v občini Krško, so zapisali v sporočilu za javnost.

Udeleženci so se lahko preizkusili tudi v testu hoje, ki ga je izvajala ekipa Zdravstvenega doma Krško s predstavitvijo uporabe defibrilatorja, lahko pa so si preverili tudi krvni tlak in krvni sladkor.

Gibalno ovirani na poti po mestu

Učenci omenjenih šol so se tako kot vsako leto v času ETM dopoldan sprehodili z Vidma v staro mestno jedro Krškega. Tudi tokrat so preizkusili, kako je pot po mestu prilagojena gibalno oviranim.

V Krškem jih je sprejela podžupanja Ana Somrak, ki so ji otroci predstavili svojo pot. Izpostavili so, da bilo v zadnjem letu narejenih že kar nekaj izboljšav, predvsem je manj parkiranih avtomobilov na pločnikih, kljub temu pa še ostaja nekaj točk, kjer bo potrebno za lažjo prehodnost gibalno oviranih postoriti še kaj.

Predvsem so opozorili na še vedno prehiter promet mimo OŠ dr. Mihajla Rostoharja in na problem premagovanja robnikov ob cesti. Podžupanja je ob tem poudarila, da je ta akcija, ki jo ob tednu mobilnosti izvajajo že nekaj let, dobra priložnost za neposredno izmenjavo mnenj in pobud, na podlagi katerih lahko lokalna skupnost vedno znova izboljšuje pogoje življenja in dela gibalno oviranih, so še navedli na občini.

M. Ž.

