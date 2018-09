Letos so jih že 13-krat okradli

V prodajnem centru na Veliki Loki so jih vlomilci letos obiskali že dvakrat.

Trebnje - Kmetijska zadruga Trebnje velja za eno največjih in najuspešnejših kmetijskih zadrug pri nas; deluje na območju petih občin in združuje več kot 700 članov. V 40 enotah ima 166 zaposlenih, vsako leto ustvari okoli 40 milijonov evrov dobička, a v letošnjem letu jim preglavice delajo vlomi.

»Prejšnji teden so nam vlomili v trgovino na Velki Loki. Najprej so vstopili v pisarno poslovodje, v kateri je majhno okno, od tam pa v skladišče. Odnesli so nekaj denarja,« je za Dolenjski list povedal direktor KZ Trebnje Ludvik Jerman in dodal, da je bil to že 13. vlom v njihove poslovalnice letos. Na ta račun so imeli skupno že več kot 37 tisočakov škode (ukradeno blago in povzročena škoda).

Vlomilci so jih obiskali že na žagi na Veliki Loki, v poslovalnicah Gabrovka, Dobrnič, Veliki Gaber, Šentrupert pa tudi v Trebnjem, Mirni Peči, na Dolah, v Šentrupertu, Ajdovcu. »Dejansko povsod so že bili. Med predmeti, ki so jih ukradli, izstopajo folije za bale, veliko škodo smo imeli tudi na račun motornih žag,« pojasni Jerman in na vprašanje, zakaj po njegovi oceni kradejo folijo, odgovori: »Te so zanimive za preprodajo, saj so drage, en zavoj v trgovini stane okoli 80 evrov. Verjetno jih prodajo tistim, ki balirajo.«

Izpostavi tudi vlom in krajo na Dolah pri Litiji, kjer so jim junija odnesli celotno blagajno, ki tehta nič manj kot 300 kilogramov.

»Do zdaj policija ni odkrila še nobenih storilcev. Opažamo, da je situacija slabša, odkar v Trebnjem ni več stalno prisotnih policistov. K sreči imamo sklenjena zavarovanja, vendar celotne škode nobena zavarovalnica ne pokrije. Odkar so se nam začeli dogajati vlomi, smo namestili dodatne kamere, namestili smo močne rešetke, po domače 'gavtre', ki se jih ne da kar tako utrgati, vendar vlomilcev očitno nismo ustavili. Tudi tam, kjer so jih posnele kamere, posnetki niso uporabni, saj storilci obvladajo sistem in kamere obrnejo stran, da jih ne posnamejo, poleg tega pa so zamaskirani. Imamo tudi senzorje, a tudi varnostna služba ni bila uspešna.«

Robert Perc s PU Novo mesto je pojasnil, da so policisti PP Trebnje opravili več svetovalnih pogovorov z vodji trgovin glede samozaščitnega ravnanja, namestitve alarmnih naprav, videonadzornih sistemov. »Ravno tako smo ugotovili, da je bolje za trgovino, če večje količine predmetov, ki so po navadi predmet tatvine, ne hranijo izza ograde na vidnih mestih. Po svetovanju so nekateri na novo kupljeno folijo za baliranje ob dobavi varno shranili v garažne oz. skladiščne prostore. Potem se tatvine folije niso več dogajale. Nekatere trgovine imajo alarmne naprave, redke pa videonadzor.«

