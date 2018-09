Ob grajski trgatvi odprli klet modre frankinje

18.9.2018 | 10:15

V začetku dogodka je zbrane nagovoril sevniški podžupan Janez Kukec (v sredini) v družbi direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek in barona Moscona. (Foto: B. M. F.)

Dober pridelek (Foto: B. M. F.)

S trte gre v brento ... (Foto: B. M. F.)

Sevnica - V grajski vili nad vinogradom na Gradu Sevnica obiskovalci lahko odslej vstopajo v klet modre frankinje. Ta promocijsko-degustacijski prostor, namenjen predstavitvi modre frankinje, so slovesno odprli v sklopu jubilejne desete grajske trgatve v grajskem vinogradu v nedeljo. Pred prerezom traku je zbrane pozdravil njegova visokost, baron Moscon (v njegovi vlogi Sinjo Jezernik).

Po ogledu kleti so se grajski botri odpravili v grajski vinograd in obrali grozdje s 500 trt modre frankinje. Začetek trgatve, ki so se je udeležili številni grajski botri in podporniki, so naznanili s tem, da so najprej potrgali grozdje z žametne črnine, ki raste iz cepiča trte z mariborskega Lenta. To častno obiranje grozdja so opravili direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, podžupan občine Sevnica Janez Kukec in predsednik krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc.

Po dobro opravljenem delu v vinogradu so se poveselili ob pogostitvi na grajski terasi nad vinogradom. Botri so za darilo prejeli grajsko vino Grajska kri, letnik 2017, ki je sicer poleg številnih vin lokalnih pridelovalcev naprodaj na gradu in v turistični agenciji Doživljaj v središču Sevnice.

Pred slovesnim odprtjem kleti in trgatvijo so si udeleženci vzeli čas za kulturni uvod. V sporedu, ki ga je domiselno povezoval Ciril Dolinšek, je nastopil mladi 13-letni harmonikar Jakob Štigl z Razborja, ki je letos postal absolutni zmagovalec Avsenikovega mednarodnega tekmovanja in je na državnem tekmovanju za zlato harmoniko Ljubečne prejel zlato priznanje in plaketo Avgusta Stanka za najboljši venček ljudskih.

Udeležencem so takoj ob prihodu ponudili sevniški krožnik, tipično sevniško jed, pripravljeno iz sevniških sezonskih lokalnih sestavin, ki so v različnih oblikah na voljo pri različnih sevniških ponudnikih.

Grajsko trgatev je tudi tokrat organiziral javni zavod KŠTM Sevnica.

M. L., foto: B. M. F.

