Za regijsko gazelo Aristotel, Pako in Roletarstvo Medle

18.9.2018 | 13:30

Lani je regijska gazela postala Adria Dom iz Kanižarice (na fotografijij direktorica Marta Klevišar). Kdo jo bo nasledil? (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Letošnji finalisti izbora za dolenjsko-posavsko gazelo so Aristotel, Pako in Roletarstvo Medle. Razglasitev najboljšega med hitrorastočimi podjetji v regiji - izbor poteka v organizaciji družbe Dnevnik - bo v četrtek na Otočcu.

Zdravstveni center Aristotel iz Krškega se ponaša z 20-letno tradicijo. Podjetje je v lasti družine Čakar, vodi pa ga Darja Čakar. Poleg sodobnega zdravstvenega centra v Krškem imajo še ambulanto v Novem mestu, ob 32 zaposlenih, med katerimi je 8 zdravnikov, pa ima Aristotel še 26 zunanjih sodelavcev, od katerih je 16 zdravnikov specialistov. Glavna dejavnost podjetja sta medicina dela, prometa in športa ter družinska medicina, dejavnost pa širijo tudi na področja fizioterapije, rehabilitacije in estetske kirurgije. Lani so ustvarili 1,75 milijonov evrov prometa, kar je 76 odst. več kot pred petimi leti, in 185.000 evrov čistega dobička.

Podjetje Pako iz Jesenic na Dolenjskem je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo. Vodi ga Gregor Šimunovič, predstavnik druge generacije tega družinskega podjetja. Pako sestavljata dve podjetji, ki poslujeta na domačem in hrvaškem trgu, skupina pa zaposluje 47 ljudi in je lani ustvarila 9,45 milijonov evrov prihodkov (76 odst. rast v primerjavi z letom 2012) in 312.000 evrov čistega dobička. V bližnji prihodnosti se nameravajo širiti na nove trge in razviti lastno spletno trgovino.

Tudi Roletarstvo Medle iz Novega mesta je družinsko podjetje in se od finalistov ponaša z najdaljšo 42-letno tradicijo. V tem času se je iz obrtnega podjetja za montiranje rolet preoblikovalo v proizvodno družbo in postalo eden največjih slovenskih proizvajalcev žaluzij, rolet in stavbnega pohištva. Poleg domačega trga posluje tudi na številnih evropskih trgih, predvsem na Hrvaškem in v nemškogovorečih državah. Družbo vodi predstavnik druge generacije Robert Medle, skupaj z invalidskim podjetjem pa je v podjetju trenutno 174 zaposlenih. Sedež ima v obrtni coni Cikava, kjer gradijo nove poslovno-proizvodne prostore, v katere se bodo selili prihodnje leto. Podjetje je lani ustvarilo 19,44 milijona evrov prihodkov (71 odst. rast v primerjavi z letom 2012) in 1,9 milijona evrov čistega dobička.

B. Blaić