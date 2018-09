Zapeljal na nasprotni pas, voznica v bolnišnico; v požaru nastala velika škoda

Včeraj okoli 15.30 so šentjernejske policiste obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti pri odcepu za Gorenjo Brezovico. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 51-letni voznik avtomobila, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 57-letnica. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico, povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog.

Migranti zaprosili za azil

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri kraju Perudine izsledili in prijeli štiri državljane Eritreje, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenem policijskem postopku odpeljali v azilni dom.

Polne roke dela

Sicer so policisti Policijske uprave Novo mesto včeraj intervenirali v 63 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 232 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Posredovali so zaradi 19 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih ter v zasebnih prostorih in v Metliki pridržali kršitelja, ki se kljub ukazom policistov ni pomiril. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

V požaru nastala velika škoda

S PU Ljubljana pa so sporočili, da so bili včeraj okoli 18.20 obveščeni o večjem požaru v Veliki Stari vasi pri Grosupljem, kjer je zagorel hlev, v katerem je bila živina in seno. Na kraju so posredovali gasilci, ki so v poznih nočnih urah uspeli pogasiti požar. Po prvih znanih podatkih je zagorelo v večjem gospodarskem poslopju, kjer je bila v pritličnem delu živina (okoli 70 glav živine), v preostalih dveh nadstropjih pa so bile bale sena, žito in seno. Zaradi hitrega posredovanja gasilcev, živine ni bilo potrebno odstraniti. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je velika premoženjska škoda. Policisti so kraj zavarovali do jutra, ko so kriminalisti pričeli z ogledom kraja požara.

Dosedanje ugotovitve ogleda kažejo, da požar ni posledica kaznivega dejanja. Nastalo je za okoli 150.000 evrov škode. Ko bo preiskava zaključena bo o ugotovitvah obveščeno pristojno tožilstvo.

Izginili električni vodniki

V Grosupljem so vlomili v skladišče podjetja in ukradli kolute električnih vodnikov. Prav tako so vlomili v dve vozili

