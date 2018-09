Župan za en dan prostovoljec voznik pri Sopotnikih

18.9.2018 | 16:20

Prostovoljci vozniki v projektu Sopotniki z županom Ivanom Molanom. (Foto: Občina Brežice)

Župan prostovoljec za en dan v projektu Sopotniki

Z uporabnico storitve projekta Sopotniki

Brežice - Evropski teden mobilnosti, ki poteka med 16. in 22. septembrom, je letos namenjen tudi osveščanju o pomenu trajnostne mobilnosti med starejši. Primer dobre prakse je gotovo projekt Sopotniki, ki starejšim občanom omogoča brezplačne prevoze po različnih opravkih. In tako je včeraj za en dan voznik prostovoljec postal tudi brežiški župan Ivan Molan in uporabnico storitve odpeljal na pregled k zdravniku, so sporočili iz brežiške občine. Po besedah koordinatorja projekta Sopotniki v brežiški občini Marka Manzinija je kar 80 odst. vseh opravljenih prevozov namenjenih prav obisku zdravnika.

Župan se je preizkusil v vlogi prostovoljca in se ob prevozu uporabnice prepričal, kako pomemben je omenjeni projekt za izboljšanje mobilnosti, s tem pa tudi dostopnosti do različnih storitev ter posledično izboljšanje življenja starejših občanom, ki sicer nimajo možnosti lastnega prevoza.

Prostovoljci imajo prijeten občutek, saj z nudenjem prevozom uporabnikom pomembno izboljšajo življenje, projekt pa je zelo dobro sprejet tudi pri uporabnikih, teh je bilo v času od začetka projekta v januarju letos približno 140, so navedli v sporočilu za javnost.

Molan se je po opravljeni vožnji srečal s prostovoljkami in prostovoljci projekta Sopotnik in se jim zahvalil za njihovo delo ter prisluhnil njihovim izkušnjam. Kot je dejal, je naloga občine in župana, da poskrbi za nadaljevanje projekta Sopotniki z zagotovitvijo proračunskih sredstev v letu 2019 za izvajanje projekta in za nova vozila.

»Župan in zavod Sopotnik ob tej priložnosti v vrste prostovoljcev voznikov vabita vse, ki želijo pomagati, ki radi vozijo ter spoznavajo nove ljudi in kraje. Naloga prostovoljcev in prostovoljk je po dnevnem razporedu opraviti vnaprej rezervirane prevoze. Bodoči prostovoljci lahko za informacije pokličejo na številko 041 744 947 ali preprosto vnesejo svoje podatke v spletni obrazec http://www.sopotniki.org/prijava.php,« so še dodali na občini.

M. Ž., Foto: Občina Brežice