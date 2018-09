Podaljšali poziv za subvencioniranje prenove pročelij v mestnem jedru

18.9.2018 | 17:30

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je do novembra prihodnje leto podaljšala javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra, ki zajema dodatne objekte na Rozmanovi, Kastelčevi in Pugljevi. Z njim želijo spodbuditi razvoj in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjevanje kulturne dediščine, so sporočili iz občine.

Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja so: ureditev gradbišča in postavitev oz. najem delovnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, odstranitev ali zaščita elementov stavbnega pročelja, popravilo poškodovanega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije dekoracije, oplesk pročelja, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, nepredvideni upravičeni stroški in stavbno pohištvo, so navedli.

Pisne vloge je treba predložiti na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za pravočasne vloge bodo šteli tiste, ki bodo prispele od dneva objave poziva, to je bilo konec februarja, do porabe sredstev oz. najkasneje do porabe zagotovljenih sredstev v proračunih za leti 2018 in 2019, pri čemer bodo upoštevali vrstni reda vlog po datumu oddaje. Upravičeni so stroški investicije, ki se je začela po 1. januarju leto, gradbena dela pa se morajo zaključiti do 30. novembra prihodnje leto, ko se izteče zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo.

M. Ž.