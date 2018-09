Oljni madež in vonj po plinu

18.9.2018 | 18:00

Novo mesto - Danes dežurni v regijskih centrih za obveščanje v Brežicah in Novem mestu niso imeli prav veliko dela, zato je njihovo poročilo precej kratko.

Ob 11.44 so gasilci PGD Sevnica v naselju Dolenji Boštanj, občina Sevnica, z vpojnim sredstvom posuli oljni madež v dolžini približno 30 metrov.

ob 12.04 je v Brezovici, občina Šmarješke Toplice, upravljavec večstanovanjskega objekta zaznal vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so prezračili prostore in merili prisotnost plinov vendar njihove merilne naprave niso zaznale vira uhajanja. Obveščene so bile pristojne službe.