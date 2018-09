Požar pogasili domačini; na požarišču še tli

19.9.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.50 uri je prišlo v ulici Brezje v Novem mestu do požara v naravnem okolju. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili občani.

Požarišče še tli

Ob 7.25 je zopet gorelo na včerajšnjem požarišču v Veliki Stari vasi v Grosuplju. Gasilci PGD Polica so zalili gorečo travo na deponiji in iz silosa iznesli tlečo pšenico ter jo pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:00 do 7:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLEMENČIČEVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo:

- med 8:00 in 10:30 prekinjena dobava električne energije na območju TP Hom;

- med 11:00 in 14:00 pa na območju TP Hom vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Predislavec, Podgorje okrog, Pišece Orehovec in Vitna vas med 8:30 in 14:30 uro.

M. K.