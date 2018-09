Treves bo blažil hrup tudi v Jaguarjevih električnih zverinah

19.9.2018 | 08:15

Direktor Trevesa Andrej Baškovič in nova francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari (Foto: B. B.)

Direktor in predsednik GZDBK Tomaž Kordiš in Jože Colarič

Nastopila je Lea Sirk

Bič - Podjetje Treves iz Biča bo te dni zagnalo serijsko proizvodnjo notranje zvočne in termične izolacijske opreme za električna vozila Jaguar I-Pace, ki jih bo Magna začela izdelovati v svoji tovarni v avstrijskem Gradcu.

Biški Treves, ki je del mednarodne francoske skupine Treves, ta pa je v večinski lasti istoimenske družine, z Magno oz. Jaguarjem sodeluje že od lanske jeseni, ko je stekla proizvodnja sestavnih delov za model E-Pace. Za naložbo so odšteli sedem milijonov evrov, v ta znesek pa sodijo le stroški orodij in razvoja, saj Treves vse prostore na Biču najema od družbe Eurotek, ki je za potrebe dodatne proizvodnje zgradila tudi novo 4.000 m2 veliko proizvodno halo.

ZRASTLI Z REVOZOM

Kot je na slovesnosti ob zagonu nove proizvodnje povedal direktor Trevesa Andrej Baškovič, je družba v Sloveniji prisotna 13 let, ko so za potrebe Revoza oz. proizvodnje twinga druge generacije ustanovili podjetje s 30 zaposlenimi. »Za nami je 13 let izjemnega sodelovanja z Revozom, ki je bil in ostaja naš zelo pomemben partner. V tem obdobju smo se od Revoza ogromno naučili, smo pa izjemno ponosni, da smo nabor kupcev v zadnjih letih razširili na nove znamke, na Fiat in predvsem na Jaguar. Gre za dva izjemno pomembna projekta za naše podjetje, s katerima smo podvojili proizvodnjo, prodajo in število zaposlenih,« je poudaril Baškovič.

Treves trenutno zaposluje 140 ljudi, za potrebe proizvodnje izdelkov za oba Jaguarjeva modela – v obeh primerih gre za športna terenca – pa so konec lanskega in v začetku letošnjega leta zaposlili dodatnih 65 delavcev. Obseg prodaje so lani z 12 milijonov evrov v letu 2016 povečali na 17 milijonov, letos pa se bo realizacija ustavila pri okoli 20 milijonih evrov, pravi Baškovič, ki v naslednjih letih napoveduje zmernejšo rast obsega poslovanja, novih zaposlitev pa za zdaj ne načrtujejo.

TUDI V SLOVENIJI SE DA

Treves je zahtevno naložbo izvedel v nekaj več kot letu dni. »Ja, tudi v Sloveniji je mogoče ob dobri volji in dobrem sodelovanju v tako kratkem času urediti vso dokumentacijo in zgraditi objet, velik 4.000 m2. Brez izjemne podpore trebanjske občine in Upravne enote Trebnje nam ne bi uspelo. Na tem mestu gre posebna zahvala županu Alojziju Kastelicu in njegovi ekipi, hvaležni pa smo tudi podjetju Eurotek, ki je bilo pripravljeno naš projekt podpreti z gradnjo prizidkov,« je poudaril Baškovič, ki ni pozabil niti na zahvalo sodelavcem, za katerimi je zahtevno obdobje s številnimi podaljšanimi delovniki in z delovnimi vikendi. »Še vedno je včasih zelo burno, ampak z najboljšo ekipo v podjetju uspešno kljubujemo težavam ter ustvarjamo temelj za nadaljnjo rast in razvoj,« pravi Baškovič.

Treves, ki je predvsem specialist za akustiko avtomobila, je sestavne dele za električne avtomobile do zdaj proizvajal že za model Smart FourFour, ki ga izdelujejo v novomeškem Revozu. »Električni avtomobili so prihodnost. Nekateri se sprašujejo, kaj bomo počeli mi, ki v avtomobilih skrbimo za akustiko, v obdobju električnih avtomobilov, ki naj bi bili precej tišji od konvencionalnih. Res je, da električni motorji ne ustvarijo skoraj nobenega hrupa, a zagotavljam vam, da bi bila vožnja v avtomobilu z električnim motorjem brez izolacije in dušenja zvoka zelo hrupna, zato nam dela ne bo zmanjkalo. Nasprotno, v naslednjem letu bo približno četrtina naših proizvodov vgrajena v vozila z električnimi motorjem,« pravi Baškovič.

OBISK VELEPOSLANICE

Slovesnosti ob zagonu proizvodnje za izdelavo sestavnih delov za nov Jaguarjev model se je udeležila tudi pred kratkim imenovana francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari. »Vesela sem, da sem tukaj. Šele teden dni sem ambasadorka, pa sem že spoznala, kako pomembna je avtomobilska industrija v Sloveniji. Ne le za tukajšnje gospodarsko okolje, ampak tudi za odnose med Slovenijo in Francijo,« je dejala francoska veleposlanica, ki je prejšnji teden obiskala tudi Revoz.

Za podporo lokalnemu okolju se je Trevesu zahvalil tudi trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki je ob tem izrazil željo po tesnejšem sodelovanju s Francijo in mogoče tudi po pobratenju s katerim izmed primerljivih francoskih mest, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš pa je v imenu zbornice podjetju iz Biča izročil priznanje za njegov prispevek h gospodarskemu razvoju regije.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

