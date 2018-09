Sevnica, gibaj se!

19.9.2018

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - V času Evropskega tedna mobilnosti so tudi v sevniški občini pripravili več aktivnosti in dogodkov. Včeraj je v ospredje postavil Boštanj, kjer je bil pri tamkajšnji osnovni šoli namenu predan prikazovalnik hitrosti, so sporočili iz sevniške občine.

Prikazovalnik je nameščen v neposredni bližini šole, ob zelo prometni lokalni cesti pri prehodu za pešce. Njegov cilj je zmanjšanje deleža prehitrih voznikov, kar pomembno pripomore k umiranju prometa in večji cestno-prometni varnosti. Navzoče sta pozdravila ravnateljica Vesna Vidic Jeraj in župan Srečko Ocvirk, pomen varnosti otrok v cestnem prometu pa je zajel glasbeno in dramsko obarvani kulturni program pod naslovom »Vozniki, pazite na nas!«, so navedli v sporočilu za javnost.

Pohodniški izziv

Posebnost letošnjega tedna mobilnosti je povabilo Občine Sevnica k sodelovanju v pohodniškem izzivu »Sevnica, gibaj se!«. Občina je pripravila posebno spletno aplikacijo, ki beleži pohode, število prehojenih kilometrov in sočasno tudi prihranek izpusta CO2. Tako vabijo posameznike, skupine, ekipe, društva in organizacije, da sodelujejo v posebnem pohodniškem izzivu in v spletnem portalu beležijo svoje aktivnosti, lahko tudi izlet s kolesom ali opravke, ki jih dnevno izvajate brez prevoznih sredstev. Vsa navodila so na voljo na spletni strani http://gibaj.sevnica.si, spletna stran pa je prilagojena tudi za uporabo na mobilnih napravah.

Kot so dodali, v programu sodeluje tudi Zavod Sopotniki, ki skupaj z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica starejšim občanom nudi brezplačne prevoze za starejše. Sopotniki jih zapeljejo k zdravniku, v trgovino, na obiske, kulturne prireditve in še kam. Letošnji teden mobilnosti je zanje še posebej pomemben, saj se osredotoča na ozaveščanje problematike trajnostne mobilnosti med starejšimi. Prostovoljcem se je včeraj pridružila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, župan Srečko Ocvirk pa bo to storil danes.

Smeško in Kisko

Na parkiriščih v okolici vrtcev in šol po občini in po mestu že peto leto poteka akcija Smeško in Kisko. S Smeškom so nagrajeni voznik, ki so parkirali pravilno in zgledno ter omogočili nemoten prehod pešcev, Kisko pa prijazno opozarja na oviranje poti pešcev oziroma na nepravilno parkiranje. Zaključni prireditvi s predstavitvijo ugotovitev akcije bosta potekali v tem tednu v Boštanju in v Krmelju, naslednji teden pa še v Sevnici, so zapisali.

Osrednja prireditev Evropskega tedna mobilnosti s kulturnim programom in vsebinami s področja trajnostne mobilnosti in varnosti bo potekala v petek, 21. septembra, na Osnovni šoli Tržišče. V soboto pa bodo izvedli še skupni regijski projekt posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško in Brežice. Gre za kolesarsko popotovanje S kolesom od Radeč do Brežic s pričetkom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah. Kolesarska karavana se bo Sevnici ustavila pri športnem domu predvidoma ob 10. uri, ko bodo namenu predali kolesarnico.

Foto: Občina Sevnica

