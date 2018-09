Hišo na trgu bodo ohranili

19.9.2018 | 11:40

Jedro Šentruperta želijo v prihodnje celovito prenoviti. (Foto: R. N.)

Šentrupert - Trg v Šentrupertu je zelo obremenjen s prometom in je med drugim potreben tudi obnove. Dolgoletna želja številnih Šentrupertčanov je, da se ga celovito prenovi, zato je občina pred časom povabila več arhitekturnih birojev z ustreznimi referencami, da prek javnega natečaja podajo idejne rešitve za njegovo ureditev.

Zmagovalna rešitev zajema tudi ohranitev prazne hiše na trgu in ji daje novo življenje v sklopu urejenega trga. »Izbrana natečajna rešitev za ureditev trga predvideva, da se sedanja prazna hiša na trgu v lasti občine, rekonstruira. S tem dobimo nekakšno trško ložo v pritličju. Sedanja trgovina se seli na bližnjo lokacijo, prostori naj bi se sprostili za kulturne vsebine, trg pa se seveda v celoti parterno preoblikuje, tlakuje, vzpostavi se urbana oprema, vzpostavi se stik s platojem, na katerem stoji cerkev sv. Ruperta, uredi pa se tudi mirujoči promet,« pojasnjuje šentrupertski župan Rupert Gole. Izbrano idejno rešitev je pripravilo podjetje Genius Loci, ki ga je pri urejanju trga vodila želja po nevsiljivem poseganju v prostor, so sporočili z občine.

Vizija občine je, da bi trg postal prostor, na katerem se srečujejo občani ter se zadržijo turisti in uživajo v lepoti gotske cerkve ob postrežbi lokalnih kulinaričnih dobrot in vin. Urejanje bo fazno, odvisno od številnih okoliščin, med drugim tudi od postopnega spreminjanja namembnosti posameznih stavb in dodajanja vsebin. Z deli bi lahko začeli že v prihodnjem letu, pravijo na občini.

Poleg tega zmagovalna rešitev med drugim predvideva preureditev zdajšnje trgovine z živili v kulturni center. Trgovina naj bi se tako preselila na rob trga, v sedanji gasilski dom, medtem ko bodo gasilci nove prostore dobili pri današnjem kulturnem domu. S selitvijo trgovine in preureditvijo spodnjega dela stavbe sredi trga v trško ložo bodo pridobili prostor za druženje, prireditve, tudi tržne dejavnosti, kot je na primer gostinstvo. Na občini pričakujejo, da bo to sodoben javni prostor, ki bo urejen, a z zgodovinsko dušo in spoštovanjem kulturne dediščine.

Občina Šentrupert ima sicer odprt še en javni natečaj, in sicer za ureditev medgeneracijskega centra. Zaključil se bo 28. septembra, na občini pa upajo, da bodo z njim pridobili smiselno rešitev za medgeneracijski center, ki bo dopolnila urejanje trga in njegove širše okolice.

R. N.