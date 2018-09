Jure Klenovšek navdušil množico

19.9.2018 | 10:30

Občuteno (Foto: U. N.)

Harmonija (Foto: U. N.)

Sevnica - V atriju sevniškega gradu, v katerem je zmanjkalo prostora, se je s svojim nedavnim prvim samostojnim nastopom predstavil Sevničan Jure Klenovšek, solist, ki ga navdušuje ubrano petje.

V mladosti je s prijatelji prepeval ljudske pesmi, pel je v vokalni skupini Šentlenartski pobje pa v Oktetu Jurij Dalmatin, svoj glas šolal pri Janezu Hostniku in Matjažu Robavsu.

Jure rad sodeluje z domačimi glasbeniki in s svojim petjem obrarva razne dogodke in praznovanja, tokrat pa se je odločil za samostojni koncert, na katerem je zapel priljubljene skladbe kot so Tam, kjer sem doma, Ko zvonovi zapojo, Ko mene več ne bo in navdušil zbrano množico. Na klavirju ga je spremljal Jernej Fabijan, na odru pa se mu je pridružila Anja Derstvenšek, s katero pogosto nastopa. Večer so popestrili še Marko, Leon in Klara, so sporočili organizatorji.

M. L., foto: U. N.