Med prostovoljci Sopotnikov tudi krški župan

19.9.2018 | 15:00

Krški župan Miran Stanko kot prostovoljec Sopotnikov. (Foto: Občina Krško)

Krško - V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki v tem tednu poteka pod geslom Združuj in učinkovito potuj ter je posvečen tudi starejšim, so predstavniki Zavoda Sopotniki v Večgeneracijskem centru Posavje v Krškem včeraj predstavili brezplačne prevoze za starejše. Kot so sporočili iz občine, je za en dan prostovoljec postal tudi domači župan mag. Miran Stanko, ki je občanko iz Krškega odpeljal po nakupih. Na srečanju s prostovoljkami se je zahvalil vsem, ki svoj prosti čas nesebično namenjajo za prevoze in spremstvo starejših občank in občanov.

Zavod Sopotniki v občini Krško v sodelovanju z občino in tamkajšnjim Centrom za socialno delo starejšim občankam in občanom brezplačne prevoze zagotavlja od januarja. Na ta način starejši iz zaledja lažje dostopajo do zdravnikov, v trgovine, na obiske, pokopališče, k frizerju…, pri tem pa jih prostovoljci tudi spremljajo. Do konca avgusta so tako prostovoljci v krški občini po besedah koordinatorke enote Krško Nine Kolenc opravili 285 prevozov in prevozili 15.094 km, v njihovo bazo pa sprejeli 108 uporabnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker je uporabnikov vedno več, si želijo v Zavodu Sopotniki pridobiti še večje število prostovoljcev v enoti Sopotnikov Krško, ki bi jim pomagali, zato vabijo vse, da jih za več informacij pokličejo na telefonsko številko 031 441 999.

M. Ž., Foto: Občina Krško