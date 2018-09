Ukradli clia, na udaru nepridipravov tudi počitniške hiše

19.9.2018 | 12:25

Foto: Arhiv DL

S parkirišča na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je med ponedeljkom in torkom neznanec odpeljal Renault clia, bele barve, letnik 2014, registrskih oznak NM DF-776.

Vlomili v tri počitniške hiše

V Jagodniku je v noči na torek nekdo vlomil v dve počitniški hiši. Iz ene je odnesel suhomesnate izdelke in nekaj pijače, iz druge pa naj ne bi ničesar. Škode je za okoli 700 evrov.

Novomeške policiste je oškodovanec obvestil, da je med ponedeljkom in torkom v Hmeljčiču nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel nekaj litrov sokov in nož. Oškodovan je za 500 evrov.

Nezakonito čez državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Učakovcih in v Črnomlju včeraj izsledili in prijeli tri državljane Irana, štiri državljane Afganistana in štiri državljane Eritreje, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenih policijskih postopkih so dva tujca odpeljali v Center za tujce, ostale pa so vrnili hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.