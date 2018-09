Zalog: Odrejene sanacije letos sploh ne bo? Jutri na obisku minister

19.9.2018 | 20:40

Območje pogorišča je zavarovano z ograjo, v Ekosistemih pa na naša vprašanja niso želeli odgovoriti. (Foto: M. M.)

Zalog - Novi minister za okolje in prostor Jure Leben bo jutri obiskal Zalog pri Straži, kjer so pred dobrim letom v velikem požaru goreli odpadki v obratu Ekosistemov. Čeprav smo še pred poletjem opozarjali, da bo kmalu minila prva obletnica tega dogodka, požarišče pa še vedno ni sanirano, se v poletnih mesecih žal ni spremenilo skoraj nič.

Kaj se oz. se ne dogaja v zvezi s tem, smo v Dolenjskem listu nedavno obširno vzeli pod drobnogled:

Še naprej se vrstijo samo dopisi med družbo Ekosistemi ter ministrstvom za okolje in prostor, podaljšujejo se roki za odvoz okoli pet tisoč ton požganih odpadkov, ki so že ves čas neprimerno skladiščeni, izrekajo tudi globe, svoje dopise zavzeto pošilja Civilna iniciativa Zalog Loke, nazadnje novemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu in drugim članom pristojnih organov … Svoj prav jim je konec avgusta dala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je po pregledu ukrepov okoljskega ministrstva in inšpektorata ugotovila, da ti niso učinkoviti ter da se strinja z navedbo iniciative, da jim je kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja.

LETOS NI REALNO

V omenjenem dopisu je skrb vzbujajoča navedba varuhinje, da iz poročila Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) izhaja, »da je bila na IRSOP pridobljena informativna ponudba za odstranitev odpadkov. Zaradi višine predvidenih finančnih sredstev za takšno izvršbo bi bil IRSOP dolžen izvesti še postopek javnega naročila. Pojasnili so, da v letu 2018 tako ni realno pričakovati, da bi lahko IRSOP začel izvršbo po drugi osebi, če zavezanec sam še vedno ne bo odstranil odpadkov.«

Iz citiranega zapisa torej izhaja, da prebivalci Zaloga in širše zaman čakajo na skorajšnjo sanacijo. Kot je znano, so družbi Ekosistemi odvzeli okoljevarstveno dovoljenje in ji s tem preprečili izvajanje dozdajšnje dejavnosti. Po mnenju lastnika in direktorja družbe Tomislava in Gregorja Kovačiča jim je država na ta način »zavezala roke« tudi za sámo sanacijo. Še junija so predstavniki družbe pojasnjevali, da odpadkov iz Zaloga nihče ne želi prevzeti zaradi zasedenosti lastnih kapacitet in premajhne kurilne vrednosti, predlagali so domešavanje z novimi odpadki, kar je ministrstvo zavrnilo, čakali na zeleno luč za izvoz na Hrvaško itn. Na MOP zavračajo te navedbe oz. vztrajajo, da bi sanacijo vseeno lahko izvedli. Pravijo tudi, da so se v preteklosti s predstavniki Ekosistemov večkrat sešli. »MOP je družbi večkrat pojasnil, da je v Sloveniji več zbiralcev oz. predelovalcev takšnih vrst odpadkov (npr. proizvajalci trdnega goriva oz. zbiralci, ki odpadke izvažajo na termično obdelavo v tujino, kjer imajo zakupljene kapacitete), katerim bi lahko družba Ekosistemi te odpadke predala in tako nemudoma sanirala pogorišče po požaru.«

Odpadki v Zalogu še čakajo na odvoz. V ozadju uničen obrat, v Ekosistemih pa so škodo ocenili na milijon evrov in pol. (Foto: M. M.)

KDO ZAVAJA?

Podjetje je namreč tisto, ki je dolžno preprečiti in sanirati okoljsko škodo, dolžno je kriti tudi vse s tem povezane stroške, še ponavljajo na MOP. So pa za Dolenjski list komentirali tudi navedbe iz odziva urada varuha človekovih pravic, da sanacije (tudi od inšpektorata oz. z njegovo izvršbo) letos sploh ne bo. »Do konca septembra 2018 ima podjetje Ekosistemi določen dodaten rok, v katerem mora sámo zagotoviti odstranitev odpadkov z območja nekdanjega obrata,« so zapisali in nadaljevali, da če to ne bodo storili, »bo odpadke v izvršilnem postopku odstranil izvajalec po naročilu IRSOP.« Kot še trdijo na MOP, inšpektorat še ni pridobil ponudb, na podlagi katerih lahko izbere najugodnejšega izvajalca za odstranitev odpadkov »po drugi osebi na stroške Ekosistemov«.

Družba, ki ima sedež v Celju, v Zalogu pa podružnico, je imela ob koncu lanskega leta za slaba dva milijona evrov bilančne izgube. Iz pojasnila k poslovnemu poročilu za leto 2017 je še razvidno, da škodo v Zalogu ocenjujejo na dober milijon in pol evrov.

ZAVITI V MOLK

Seveda smo se za pojasnila obrnili tudi na direktorja Gregorja Kovačiča. Zanimalo nas je, kako so ukrepali v času od junijske novinarske konference, ko so med drugim omenili možnost državljanske nepokorščine, in katere aktivnosti glede sanacije trenutno izvajajo, saj se bliža tudi podaljšani rok za odstranitev odpadkov, tj. konec septembra. Ker so na omenjeni novinarski konferenci in v številnih dopisih za ministrstvo navajali, da so izvedli »že četrti krog poizvedovanj in konkretnih povpraševanj pri iskanju ponudb o možnostih prevzema odpadkov«, a neuspešno, smo jih prosili tudi za navedbo teh družb. Odgovorov do želenega roka nismo prejeli, pred koncem torkove redakcije pa se direktor na naše klice ni oglašal.

Na medije se je sicer nazadnje obrnil sredi julija letos, ko je med drugim zapisal: »Z najvišjim možnim strokovnim znanjem, ki ga premoremo v R. Sloveniji, smo podali različne možne rešitve odstranitve odpadkov, ki pa žal doslej nobena ni bila sprejeta, še več bile so celo nekatere kategorično zavrnjene. Resno razmišljamo tudi o izvajanju državljanske nepokorščine kot ukrepa v skrajni sili, vendar še z njo nekoliko čakamo predvsem, zaradi zagroženih enormno visokih kazni, glob za pravne kot odgovorne osebe, ki bi nas z izrekom le-teh popolnoma ugnobile oz. poslovno in materialno dokončno uničile! V kolikor in kdaj bomo začeli s tovrstnimi aktivnostmi, vas bomo prav tako obvestili!«

PISALI MARJANU ŠARCU

Na drugi strani pogosteje medije o svojih aktivnostih seznanja Franci Plut, ki je na po njegovem prepričanju neustrezno in za okolje škodljivo delovanje Ekosistemov opozarjal še dolgo pred uničujočim požarom. V imenu civilne iniciative Občani brez meja Zalog - Loke in skupaj s predstavnikom Regijskega društva Ekološko gibanje Ivančna Gorica Jožetom Špendalom je 1. septembra predsedniku nove vlade Marjanu Šarcu poslal odprto pismo z zahtevo po ukrepanju zaradi neizvajanja sanacije požarišča.

Dodal je, da so o tem že februarja letos obvestili Mira Cerarja in Milana Brgleza, takratna predsednika vlade in državnega zbora, a odgovorov niso prejeli. Ker so v tem času potekala zaslišanja ministrskih kandidatov pred matičnimi telesi, je zahteval, da se o tem izjasni tudi kandidat Jure Leben, predvsem pa predstavi »napoved sistemskih ukrepov za učinkovito delo ministrstva za okolje in prostor ter njegovih organov v sestavi v cilju ščitenja naših ustavnih pravic«. Tudi odgovora na to zadnje odprto pismo Plut (še) ni prejel.

ZADNJE SODIŠČE?

Kot omenjeno, so redna tudi dopisovanja med IRSOP in Ekosistemi. Od prvih smo na našo zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja prejeli štiri odločbe oz. sklepe, datirane 25. avgusta 2017, 27. marca ter 18. in 24. julija 2018. Z lansko odločbo IRSOP Ekosistemom prepoveduje opravljanje dejavnosti. Nato v letošnji marčevski odločbi celjski družbi med drugim določi 60-dnevni rok za odstranitev odpadkov, iz obrazložitve pa izhaja, da so bili ožgani odpadki neustrezno skladiščeni. 18. julija letos je IRSOP izdal še sklep, po katerem je marčevska odločba 10. junija postala izvršljiva, Ekosistemom pa so za odstranitev odpadkov podali dodatni rok do 10. septembra letos, sicer »bo na strošek zavezanca opravljena izvršba po drugi osebi«. Šest dni pozneje je IRSOP Ekosisteme oglobil še z denarno kaznijo 10.000 evrov in hkrati zagrozil s še enkrat višjo kaznijo, če do 25. avgusta vseh odpadkov ne bodo skladiščili na utrjenih in pokritih površinah. Iz obrazložitev posameznih odločb še izhaja, da so se nanje predstavniki družbe pritožili, sicer pa je lastnik Tomislav Kovačič že junija povedal, da so zoper odločitve različnih državnih organov sprožili tudi upravni spor in računajo, da bodo svoj prav dokazali na sodišču.

Ožgani odpadki, deloma pokriti le s folijo in na prostem, deloma pa v balah, ki jih že prerašča plevel, medtem čakajo v Zalogu. Kdo jih bo od tam po številnih odločbah in sestankih ter dopisovanjih vseh vpletenih dejansko odstranil, do danes ostaja odprto vprašanje. Še bolj pa skrbi, da še vedno ni jasno niti to, kdaj.

Mirjana Martinović